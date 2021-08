Espagne: fin de la canicule, un gigantesque incendie bientôt circonscrit

Les secours étaient toujours à pied d'oeuvre lundi pour tenter de contenir l'avancée d'un grand incendie de forêt dans le centre-ouest de l'Espagne, où le mercure est un peu redescendu après une intense canicule ayant vu des records absolus de température.

Un millier de secouristes appuyés par des moyens aériens tâchaient de circonscrire ce feu, d'un périmètre compris entre 70 et 90 kilomètres et qui a dévasté au moins 12.000 hectares et entraîné l'évacuation ce week-end de près de mille habitants.

"La diminution du vent" et le travail des secours ont permis d'arriver à un "certain contrôle du périmètre" de l'incendie qui a démarré samedi à Avila, en Castille-et-Léon, à une centaine de kilomètres de Madrid, a expliqué le conseiller à l'Environnement de la région, Juan Carlos Suárez-Quiñones, lors d'une conférence de presse.

Si les conditions climatiques continuent de s'améliorer, on devrait "parvenir aujourd'hui à la stabilisation" de la situation, a-t-il poursuivi.

L'incendie d'Avila, comme des dizaines d'autres de taille moyenne, est le résultat de la vague de chaleur qui balaye l'Espagne depuis mercredi, avec des températures anormalement élevées grimpant jusqu'à 47,4 degrés samedi à Montoro, en Andalousie (Sud), un record absolu de température enregistré dans le pays, selon l'Agence nationale de métérologie (AEMET).

La vague de chaleur "se terminera lundi avec une baisse des températures sur tout le territoire, sauf dans l'extrême sud de l'Andalousie", a expliqué à la presse un porte-parole de l'agence, Ruben del Campo.

"Malgré cette baisse des températures, le risque d'incendie restera très élevé ou extrême aussi bien lundi que mardi dans tout le pays, après plusieurs jours de canicule qui ont asséché la végétation", a-t-il mis en garde.

Dans le Portugal voisin, les températures élevées du week-end, qui ont dépassé les 43 degrés dans certains zones, ont également provoqué de nombreux incendies, presque tous contrôlés, sauf un dans la région touristique de l'Algarve (Sud), où plusieurs personnes ont été évacuées par précaution et où les secours continuent de lutter contre les flammes.