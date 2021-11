Biden, sous pression, s'explique sur les opérations d'évacuation d'Afghanistan

Joe Biden, sous le feu des critiques, s'adresse vendredi à la nation américaine pour la seconde fois en quelques jours à propos des opérations d'évacuations chaotiques à Kaboul, où des milliers de civils tentent de fuir l'Afghanistan après le retour au pouvoir des talibans.

Le président doit s'exprimer à 13H00 (17H00 GMT) en direct à la télévision depuis la Maison Blanche où il restera jusqu'à samedi, a fait savoir la présidence. Il devait initialement partir pour le weekend dans son fief de Wilmington, dans le Delaware, après son allocution.

Lundi, il avait fait une première courte intervention télévisée, défendant "fermement" sa décision de retirer d'ici le 31 août les troupes américaines d'Afghanistan, où elles combattent depuis vingt ans.

"Je suis le président des Etats-Unis et à la fin, c'est moi qui assume", avait-il alors assuré.

Deux jours plus tard, dans un entretien à la chaîne ABC, Joe Biden a expliqué que le retrait américain aurait invariablement provoqué une forme de "chaos" dans le pays.

Mais ses adversaires républicains fustigent la gestion de ce retrait qui, selon eux, a précipité la chute du gouvernement afghan. Ils lui reprochent également d'éviter depuis la chute de Kaboul dimanche les questions embarrassantes de la presse, et sans pratiquement interrompre ses vacances à Camp David, malgré les scènes de chaos à l'aéroport.

Les images de civils paniqués se pressant devant les grilles d'entrée ou tentant de s'accrocher aux avions qui allaient décoller ont choqué l'opinion américaine, pourtant largement favorable au retrait des troupes jusqu'à cette semaine, alors que l'administration Biden promettait des évacuations fluides et organisées.

- "Manquement au devoir" -

Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les talibans, maîtres des abords de l'aéroport, contrôlent étroitement les Afghans qui veulent rallier les portes d'entrées gardées par plus de 5.200 soldats américains.

Selon un pilote militaire tchèque de retour de Kaboul, ce pont aérien vers le monde entier est difficile et dangereux, sans véritable contrôle aérien, sans approvisionnement possible en kérosène sur place et avec des décollages périlleux.

"Abandonner des Américains à la mort est un manquement au devoir impardonnable, qui restera comme une infamie", a assuré vendredi dans un communiqué l'ex-président républicain Donald Trump, demandant une nouvelle fois la "démission" de son successeur.

C'est pourtant lui qui avait décidé au départ d'un retrait avec un calendrier encore plus serré.

Dans le camp démocrate, des voix ont aussi regretté que le gouvernement n'ait pas anticipé les conséquences de ce retrait et l'effondrement du régime afghan en une dizaine de jours seulement.

Jeudi, environ 3.000 personnes ont été évacuées sur 16 avions militaires de transport C-17 vers les Etats-Unis, selon les chiffres diffusés par la Maison Blanche.

Parmi elles, environ 350 citoyens américains, des membres de leurs familles, et des Afghans ayant travaillé pour les Etats-Unis, notamment en tant qu'interprètes pour l'armée américaine. Ils demandent un visa d'immigration spéciale (SIV) pour eux et leurs proches, par crainte des représailles des talibans. Des personnes considérées comme "vulnérables" face aux islamistes étaient également à bord.

Depuis le début des opérations d'évacuation d'urgence le 14 août, environ 9.000 personnes ont été évacuées par avion, et 14.000 depuis la fin juillet quand les ressortissants américains ont commencé à partir, a ajouté la présidence.

Les Etats-Unis prévoient d'évacuer en tout plus de 30.000 Américains et civils afghans via leurs bases au Koweït et au Qatar.