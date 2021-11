La pandémie a cessé d'accélérer dans le monde cette semaine

La pandémie de Covid-19 a arrêté d'accélérer cette semaine dans le monde, malgré une poursuite de la flambée en Amérique du Nord: voici les évolutions hebdomadaires marquantes, issues d'une base de données de l'AFP.

Indicateur important, le nombre des cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel des contaminations et les comparaisons entre pays sont à prendre avec précaution, les politiques de tests différant d'un pays à l'autre.

- Près de 650.000 cas quotidiens -

Avec 643.100 contaminations enregistrées quotidiennement dans le monde cette semaine, l'indicateur s'est stabilisé au même niveau que la semaine précédente, selon un bilan de l'AFP arrêté à jeudi. La pandémie gagnait de nouveau du terrain depuis la mi-juin, attisée par un variant Delta très contagieux et devenu majoritaire dans de nombreux pays.

- Amélioration dans la plupart des régions -

Cette semaine, la majorité des régions du monde connaissent de légères améliorations: -7% de nouvelles contaminations enregistrées en Afrique, -6% dans la zone Amérique latine/Caraïbes, -3% en Asie et en Europe.

La situation continue cependant de se détériorer fortement dans la zone Etats-Unis/Canada (+11%). L'Océanie connaît également une forte accélération (+20%), mais le virus y circule toujours relativement peu. Au Moyen-Orient, la situation se dégrade aussi, mais moins rapidement (+4%).

- Plus fortes accélérations -

Le Kosovo est, de loin, le pays où l'épidémie a accéléré le plus (+189%, 1.500 nouveaux cas par jour), parmi ceux ayant enregistré au moins 1.000 contaminations quotidiennes au cours de la semaine écoulée. Suivent l'Azerbaïdjan (+82%, 3.000), la Serbie (+75%, 1.300), la Suisse (+61%, 2.400) et l'Allemagne (+61%, 5.500).

- Plus fortes décrues -

A l'inverse, c'est le Mozambique (-36%, 700 nouveaux cas par jour) qui a enregistré la plus forte décrue cette semaine, devant l'Argentine (-34%, 7.200), la Colombie (-32%, 3.400), la Turquie (-32%, 16.800) et l'Algérie (-28%, 700).

- Le plus de contaminations -

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus grand nombre de nouvelles contaminations en valeur absolue cette semaine (139.100 cas quotidiens, +10%), devant l'Iran (38.200, +2%) et l'Inde (34.900, -8%).

En proportion de la population, le pays ayant recensé le plus de nouveaux cas cette semaine reste la Géorgie (877 pour 100.000 habitants), devant le Kosovo (586) et Israël (572).

Ce dernier pays est pourtant l'un des plus avancés en termes de vaccination, puisqu'il a déjà complètement vacciné plus de 60% de sa population et a commencé à administrer des troisièmes doses aux seniors.

- Morts -

L'Indonésie enregistre le plus grand nombre de morts quotidiennes, 1.281 par jour cette semaine, devant les Etats-Unis (859) et le Brésil (821).

Au niveau mondial, les décès quotidiens ont augmenté cette semaine (9.787 par jour, +3%).

- La Malaisie vaccine à plein régime -

La Malaisie est cette semaine le pays qui vaccine le plus vite parmi ceux de plus d'un million d'habitants, en administrant des doses à 1,54% de sa population chaque jour.

Suivent le Panama (1,51%), la Corée du Sud (1,39%), le Sri Lanka (1,22%), Trinité-et-Tobago (1,05%), l'Uruguay (1,03%) et le Salvador (1,02%). Soit que des pays d'Asie et d'Amérique latine.

S'ils vaccinent désormais moins vite, les Emirats arabes unis (178 doses administrées pour 100 habitants), Israël et Singapour (145 doses chacun), le Danemark (142), le Chili (139), le Canada (138), le Portugal et la Belgique (136 doses chacun), l'Espagne (134), la Chine (133), le Royaume-Uni et les Pays-Bas (131 doses chacun) figurent parmi les pays dont les campagnes de vaccination sont les plus avancées.

Cet indicateur peut dépasser 100 doses pour 100 habitants dans la mesure où la plupart des vaccins en circulation nécessitent deux doses pour être pleinement efficaces.