Arrivée imminente de la tempête tropicale Henri sur les côtes américaines

La tempête tropicale Henri doit toucher dimanche les terres du Nord-Est des Etats-Unis, où les autorités demandent la plus grande prudence à la population, face notamment à de potentielles inondations et coupures de courant.

Avec des vents allant jusqu'à 110 km/h, Henri doit toucher les côtes américaines de la Nouvelle-Angleterre ou de Long Island, près de New York, en fin de matinée ou en début d'après-midi dimanche, selon un bulletin du Centre américain de surveillance des ouragans, le NHC, qui l'a rétrogradé d'ouragan à tempête tropicale.

"Un affaiblissement relatif est possible ce matin, mais il est toujours prévu que Henri soit une forte tempête tropicale au moment d'atteindre les côtes du sud de la Nouvelle-Angleterre et Long Island", souligne le bulletin, avant de préciser qu'un "affaiblissement rapide" était attendu après avoir touché terre.

Avec le réchauffement de la surface des océans, les ouragans deviennent plus puissants, selon les scientifiques. Ils font notamment peser un risque de plus en plus important aux communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions, amplifiés par la montée du niveau des océans.

Le Nord-Est des Etats-Unis est d'habitude relativement épargné par de telles tempêtes, qui touchent normalement plutôt des Etats plus au sud, comme la Floride ou la Louisiane.

Malgré le passage d'ouragan à tempête tropicale, Henri reste source de danger selon les autorités.

De sept à 15 cm de précipitations sont attendus à travers la région, et jusqu'à 25 cm par endroits, selon le NHC, alors que la dégradation des conditions météorologiques avait déjà poussé samedi à l'arrêt du grand concert organisé à Central Park pour marquer les "retrouvailles" des artistes avec le public de New York.

"Une montée dangereuse des eaux côtières, de fortes rafales de vent, et des précipitations pouvant entraîner des inondations sont attendues dans certains endroits du Nord-Est des Etats-Unis", a averti le NHC.

- "Vents destructeurs" -

La maire de Boston, plus grande ville de l'Etat du Massachusetts, a demandé dimanche matin aux habitants de se préparer notamment à des "vents destructeurs", et à de "potentielles coupures de courant".

"S'il vous plaît, restez à l'intérieur", a plaidé Kim Janey lors d'une conférence de presse.

Le gouverneur de l'Etat de New York avait déclaré un état d'urgence samedi à l'approche de la tempête, précisant que 500 soldats de la garde nationale avaient été mobilisés pour venir en soutien aux efforts de réponse à la tempête.

"Préparez-vous à de fortes pluies, des vents puissants, et des coupures de courant", avait également lancé Andrew Cuomo aux résidents des zones potentiellement touchées.

La dégradation des conditions météorologiques samedi soir ont poussé à l'arrêt du grand concert organisé à Central Park pour marquer les "retrouvailles" des artistes avec le public de New York. Le chanteur Barry Manilow a ainsi été interrompu au milieu d'une chanson par une voix demandant aux spectateurs d'évacuer les lieux rapidement mais calmement.

La capitale culturelle et économique du pays a encore à l'esprit le douloureux souvenir de l'ouragan Sandy, qui avait fait 44 morts dans la ville en 2012.

Dans le Massachusetts, l'Etat de la ville de Boston, le gouverneur Charlie Baker a demandé "à tous d'éviter les déplacements inutiles", surtout dans les zones côtières.

Dans cet Etat, où toutes les plages et les parcs seront fermés entre samedi et lundi, l'ouragan pourrait provoquer des coupures de courant affectant 100.000 à 300.000 habitants, ont indiqué les services du gouverneur.