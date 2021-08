Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Origines du Covid-19: recherche "au point mort" (experts OMS) -

La recherche des origines du Covid-19 "est au point mort" et il est urgent de la reprendre, car plus le temps passe plus elle est difficile à mener, avertissent les experts auteurs en mars d'un rapport sur le sujet pour l'OMS.

"Les anticorps déclinent avec le temps: collecter des échantillons (animaux) et tester des gens qui pourraient avoir été exposés avant décembre 2019 donnera donc de moins en moins de résultats", mettent-ils en garde dans un point de vue publié jeudi par la revue Nature.

Selon des médias américains, un autre rapport, demandé par le président Joe Biden à ses services de renseignement, ne permet pas de trancher sur l'hypothèse d'une fuite au laboratoire chinois de Wuhan, source de frictions entre Washington et Pékin.

- Delta pénalise ses employés non-vaccinés -

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines va pénaliser à compter du 1er novembre ses employés qui ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 en leur faisant payer une surcharge de 200 dollars par mois sur leur assurance santé, a annoncé le PDG Ed Bastian dans un memo interne mercredi.

- Antilles: rentrée scolaire reportée -

Face à une situation sanitaire toujours "grave" à cause du Covid-19, le gouvernement a décidé mercredi de repousser au 13 septembre la rentrée scolaire dans les Antilles et dans la zone "rouge" de la Guyane.

En Martinique, le préfet a également prolongé jusqu'au 19 septembre le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet.

- Vaccins : la protection baisse au bout de six mois (étude) -

La protection contre le coronavirus conférée par les vaccins de Pfizer/BioNtech et d'Oxford/AstraZeneca diminue notablement au bout de six mois, indique mercredi une étude britannique, plaidant selon ses auteurs en faveur de campagnes de rappels.

- Extension des mesures sanitaires au Japon -

Le Japon a annoncé mercredi l'extension sur la majorité de son territoire des mesures sanitaires afin de tenter d'endiguer la propagation du Covid-19, alors que des nombres d'infections record sont recensés.

L'état d'urgence sera notamment étendu de 13 à 21 départements, les centres commerciaux invités à restreindre leur nombre de clients, tandis que les entreprises privilégieront le télétravail.

- Réouverture en Chine d'un des principaux ports mondiaux -

La Chine a levé mercredi les restrictions sanitaires dans l'un des principaux ports de fret du monde, partiellement mis à l'arrêt début août après l'apparition d'un foyer de Covid-19.

L'an dernier, 1,2 milliard de tonnes de marchandises ont transité par les quais du port de Ningbo-Zhoushan, situé à 250 km au sud de Shanghai, le troisième du monde en termes d'expédition.

- La saison touristique "sauvée" en France -

Le secrétaire d'État français au Tourisme a estimé mercredi que la saison touristique estivale française avait été "sauvée" en dépit d'une reprise de l'épidémie.

Parmi les Français partis en vacances, 85% sont restés sur le territoire contre 75% en 2019, a-t-il rappelé, soulignant la "très belle performance des campings et des gîtes".

- Plus de 4,45 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.451.888 de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mercredi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 630.816 décès, devant le Brésil (575.742 morts), l'Inde (435.758), le Mexique (254.466) et le Pérou (197.944).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

burx-jba-kd/cds/lpt