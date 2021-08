Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Japon: "impuretés" dans des vaccins Moderna -

Le Japon a annoncé jeudi suspendre l'utilisation de 1,63 million de doses du vaccin de la biotech américaine Moderna contre le coronavirus, après des signalements de la présence d'impuretés dans trois lots distribués dans le pays.

Le groupe pharmaceutique nippon Takeda, qui importe et distribue au Japon le vaccin de Moderna, a déclaré dans un communiqué avoir reçu "des signalements de plusieurs centres de vaccination, selon lesquels des corps étrangers ont été découverts" dans des fioles de vaccin scellées.

- Russie: record de décès quotidiens -

La Russie a enregistré jeudi un nouveau record quotidien de décès (820) liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie, la vaccination restant poussive et les mesures de confinement absentes malgré la vague du variant Delta.

- Australie: plus de 1.000 cas en 24H -

L'Australie a enregistré jeudi plus d'un millier de contaminations au coronavirus, une première depuis le début de la pandémie due à la propagation du variant Delta à Sydney.

La vague qui a commencé à Sydney mi-juin compte plus de 15.000 contaminations et s'étend à de plus petites villes, provoquant le retour des restrictions et des confinements dans le sud-ouest australien.

La Première ministre de l'Etat Gladys Berejiklian a néanmoins annoncé un léger assouplissement des restrictions pour les personnes vaccinées à partir de mi-septembre.

- Nouvelle-Zélande: Ardern défend la stratégie zéro Covid -

La Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a défendu jeudi sa stratégie "zéro Covid", alors que la propagation du variant Delta, beaucoup plus contagieux, met à mal l'efficacité d'une politique jusque-là couronnée de succès.

Après six mois sans aucun cas de contamination d'origine locale, un cas de ce variant a été découvert à Auckland la semaine dernière, générant le plus grand foyer du pays depuis le début de la pandémie, avec un total de 277 cas enregistré jeudi.

- France: 3ème dose le 13 septembre dans les Ehpad -

En France, les personnes âgées résidentes des Ehpad pourront recevoir une troisième dose de vaccin à partir du 13 septembre, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

- Iran: Raïssi promet d'intensifier la lutte contre le Covid -

Le président iranien, Ebrahim Raïssi, a promis jeudi d'intensifier la lutte contre le Covid-19 et d'améliorer la situation économique, dans un discours télévisé à l'occasion de la première réunion de son gouvernement, dénonçant des conditions qui ne sont "pas dignes" de l'Iran.

- Plus de 4,46 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.461.431 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi jeudi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 632.272 décès, devant le Brésil (576.645), l'Inde (436.365), le Mexique (255.452) et le Pérou (198.031).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

burs-ang/cds/lch