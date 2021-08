Ligue des champions: revanche PSG-Manchester City, Lille hérite de Séville

Le Paris SG et sa nouvelle recrue Lionel Messi vont se frotter au puissant Manchester City dirigé par Pep Guardiola en phase de groupes de la Ligue des champions, selon le tirage au sort qui a mis jeudi le FC Séville sur la route de Lille.

La cérémonie organisée à Istanbul n'a pas gâté le club de la capitale, finaliste de l'édition 2020 qui s'est renforcé cet été avec l'arrivée du génial meneur de jeu argentin. Messi retrouvera son ex-entraîneur au Barça, Guardiola, celui-là même qui a éliminé le PSG en demi-finale la saison dernière.

Dans ce groupe A, les Allemands de Leipzig et les Belges du Club Brugge tenteront de jouer les trouble-fête.

Le tirage a été plus clément pour les Lillois, champions de France en titre et donc têtes de série, qui ont évité les gros poissons comme le Barça ou la Juventus. Le Losc défiera les Sévillans dans le groupe G, ainsi que les Autrichiens de Salzburg et les Allemands de Wolfburg.

Le groupe E figure parmi les plus relevés avec notamment une opposition très attendue entre le FC Barcelone d'Antoine Griezmann et le Bayern Munich de Robert Lewandowski. Les Portugais du Benfica feront office d'outsiders aux côtés du Dinamo Kiev.

Le Chelsea FC et son entraîneur Thomas Tuchel, champions d'Europe en titre, devront batailler contre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo, le Portugais aux cinq Ballons d'or étant néanmoins annoncé sur le départ par plusieurs médias sportifs. Le Zenit Saint-Petersbourg est la troisième pointure de ce groupe H.

D'autres sommets d'intensité sont attendus dans le groupe B où se retrouveront l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto et l'AC Milan.

