Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Grèce: 7.000 manifestants contre la vaccination obligatoire des soignants -

Environ 7.000 personnes ont manifesté dimanche dans le centre d'Athènes contre la vaccination obligatoire des personnels soignants contre le coronavirus qui entre en vigueur mercredi.

Les manifestants qui s'étaient rassemblés sur la place Syntagma tenaient des drapeaux grecs et brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait notamment lire: "Nous ne sommes pas contre les vaccins mais contre le fascisme" et "vive la démocratie".

- Israël: 3e dose à partir de 12 ans -

Israël a annoncé dimanche abaisser à 12 ans l'âge minimal pour recevoir une troisième dose de vaccin contre le coronavirus afin de lutter contre une hausse des contaminations, liée au variant Delta.

L'Etat hébreu qui a lancé fin juillet une campagne pour permettre aux personnes âgées de 60 ans et plus de se faire injecter une troisième dose, a depuis progressivement abaissé l'âge minimal d'accès, malgré l'appel de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) en faveur d'un moratoire sur ces troisième doses de rappel, afin de laisser plus de vaccins aux pays pauvres.

- Confinement de Melbourne prolongé -

Le confinement de Melbourne, la deuxième plus grande ville d'Australie, va être prolongé, ont annoncé dimanche les autorités, confrontées à une augmentation de nouveaux cas liés au variant Delta.

En place depuis un mois, ce confinement, qui concerne les sept millions d'habitants de Melbourne et de l'Etat de Victoria, devait être levé le 2 septembre.

Il s'agit du sixième confinement de la ville depuis le début de la pandémie. Il est assorti d'un couvre-feu et d'une limitation du nombre de sorties autorisées.

- Couvre-feu au Kosovo -

Le gouvernement du Kosovo a décidé dimanche d'introduire un couvre-feu de 22H00 à 05H00 à partir de lundi et de reporter le début de l'année scolaire. Rassemblements publics, festivals, concerts, mariages et autres célébrations sont également interdits.

Le Kosovo, pays de 1,8 million d'habitants, a enregistré environ 140.000 cas de Covid-19 depuis le début de l'épidémie et déplore quelque 2.500 morts.

- Les Emirats rouvrent leurs portes aux touristes vaccinés -

Les Emirats arabes unis vont recommencer à délivrer des visas à tout touriste entièrement vacciné contre le Covid-19 à partir de lundi, un mois avant le début de l'Exposition universelle 2020.

- Les écoles sud-africaines fortement impactées -

Au moins 10.000 enfants en Afrique du Sud ont abandonné l'école depuis le début de la pandémie qui a fortement impacté le domaine scolaire, a indiqué dimanche le ministère de l'Education.

Les cours en présentiel n'ont repris que partiellement depuis la réouverture des écoles en juin 2020, après plus de deux mois d'enseignement à domicile pour tenter de freiner la propagation du virus.

- Nouveaux lots de vaccin Moderna suspendus au Japon -

Les régions d'Okinawa (sud) et de Gunma (nord) au Japon ont suspendu dimanche des injections du vaccin Moderna contre le Covid-19 après la découverte de nouveaux lots contaminés.

Cette décision intervient au lendemain de l'ouverture d'une enquête par le ministère japonais de la Santé après la mort de deux hommes trentenaires ayant reçu des injections du Moderna provenant d'autres lots, qui présentaient des impuretés.

- Plus de 4,49 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 4.492.854 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi dimanche à la mi-journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 637.523 morts, devant le Brésil (579.308), l'Inde (437.830), le Mexique (257.906) et le Pérou (198.167).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est calculé à partir des chiffres officiels.

