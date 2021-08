Ouragan Ida: la Louisiane face aux dégâts "catastrophiques"

Electricité coupée, rues inondées, toits arrachés... les habitants de Louisiane mesuraient lundi l'ampleur des dégâts causés par le passage de l'ouragan Ida, son gouverneur les qualifiant de "catastrophiques".

Première conséquence très tangible des rafales d'Ida: plus d'un million de foyers étaient toujours sans électricité lundi soir, selon le site spécialisé PowerOutage.US.

Charriant des vents de 240 km/h, Ida a frappé directement les côtes de la Louisiane dimanche.

"Les dégâts sont vraiment catastrophiques", a déploré son gouverneur John Bel Edwards à la chaîne NBC. Au moins deux personnes ont été tuées, la première par la chute d'un arbre dans le bourg de Prairieville et la deuxième en essayant de traverser une route inondée à la Nouvelle-Orléans.

Appuyée par la garde nationale, l'agence américaine de gestion d'urgence (FEMA) a dépêché plus de 5.200 personnes pour venir en aide aux sinistrés, a assuré le Pentagone.

L'assistance fédérale continuera "aussi longtemps qu'il le faut", a souligné le président Joe Biden lors d'une réunion avec des responsables de la FEMA ainsi que les gouverneurs et maires des communes affectées.

Dans la ville de LaPlace, à l'ouest de la Nouvelle-Orléans qu'Ida a frappée de plein fouet, des membres de la garde nationale se sont ainsi attelés à sauver des habitants prisonniers des eaux toute la journée, aidés par plusieurs hélicoptères, des camions et des bateaux.

"Nous étions une quinzaine dans un hôtel" le soir de l'ouragan, raconte à l'AFP Jonathan Guity, 30 ans, un bébé dans les bras, qui vient d'être secouru par un hélicoptère.

"Il y avait beaucoup de vent et quand on voulu sortir de l'hôtel le lendemain, il y avait trop d'eau", au moins deux mètres poursuit-il.

Les dégâts étaient plus limités dans le centre historique de la Nouvelle-Orléans plus grande ville de Louisiane où certains sont sortis dans la rue, défiant les injonctions des autorités à rester chez soi, face au risque de crues soudaines, ou d'électrocution.

Craig Anderson, 67 ans, inspectait notamment lundi sa voiture rouge dont le pare-brise a été endommagé par la chute d'une grosse tuile. "J’ai de la chance, je n'étais pas à l'intérieur (du véhicule)", lance-t-il auprès de l'AFP.

- Un ouragan en chasse un autre -

Stations-service détruites, camions retournés, maisons et routes submergées: autant de scènes de désolation devenues tristement redondantes, dans cet Etat du Sud des Etats-Unis, où un ouragan en chasse souvent un autre.

Mais avec le réchauffement de la surface des océans, les tempêtes deviennent plus puissantes, alertent les scientifiques. Elles font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières.

Et tous ont encore à l'esprit le douloureux souvenir de Katrina, ouragan qui avait touché terre le 29 août 2005, en Louisiane, 16 ans jours jour pour jour avant l'arrivée d'Ida. Plus de 1.800 personnes avaient péri et les dégâts s'étaient comptés en milliards de dollars.

"J'étais là il y a 16 ans pour Katrina, le vent semblait pire cette fois-ci", confie à l'AFP Dereck Terry, 53 ans. "Mais les dégâts sont moins importants, j'ai l'impression", juge l'homme au t-shirt à l’effigie de Superman, un parapluie à la main.

Les compagnies d'assurance estiment en effet que l'ouragan Ida a causé pour 15 à 20 millions de dollars de dommages, selon des estimations préliminaires.

Rétrogradée en dépression tropicale lundi soir, Ida fonçait désormais au-dessus du Mississippi, l'un des Etats les plus pauvres des Etats-Unis, menacé d'inondations.