Les restes d'Ida provoquent tornades et inondations, trombes d'eau à New York

Des trombes d'eau se sont abattues sur New York dans la nuit de mercredi à jeudi au passage des restes de l'ouragan Ida, qui a fait sept morts dans le sud des Etats-Unis et provoqué tornades et inondations dans le nord-est du pays.

D'impressionnantes tornades ont été observées en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland, où un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne est portée disparue après l'inondation d'un immeuble, portant le bilan d'Ida à sept morts.

A Annapolis, ville située à une cinquantaine de kilomètres de Washington, ce phénomène météorologique a déraciné des arbres et fait tomber des poteaux électriques.

Plusieurs villes, dont New York et Philadelphie, ont également été placées sous alerte tornade par le National Weather Service (NWS).

"C'est une situation particulièrement dangereuse. S'il vous plaît, mettez-vous à l'abri si vous êtes dans la zone d'une alerte tornade", a tweeté mercredi le NWS Mount Holly.

"Abritez-vous MAINTENANT. Les débris volants seront dangereux pour ceux qui ne sont pas mis à l'abri", a tweeté Notify NYC, un programme de communications d'urgence de la ville de New York.

Des trombes d'eau sont tombées sur la capitale économique et culturelle américaine, où le NWS a tweeté plusieurs vidéos de rues inondées, dans les arrondissements de Brooklyn et du Queens, rendant la circulation automobile impossible. Plusieurs routes ont été coupées, a annoncé Notify NYC.

Pluies et vents très violents ont également balayé le comté de Westchester, au nord de New York, avec nombre de sous-sols de maisons inondés en quelques minutes.

- Scène surréaliste -

Une scène surréaliste s'est déroulée à Flushing Meadows, où la pluie a balayé un court de tennis pourtant bien couvert, provoquant l'interruption d'un match du deuxième tour de l'US Open entre le Sud-Africain Kevin Anderson et l'Argentin Diego Schwartzman. L'eau est passée par les quatre coins du toit rétractable de la salle, mis en place en 2018 pour précisément permettre aux matches de se jouer en dépit de la pluie.

Vers 22h30, l'aéroport de Newark, l'un des trois aéroports de la ville, a aussi annoncé dans un tweet que "toutes les activités de vol étaient actuellement suspendues". Fin août, New York et sa région avaient déjà été touchées par l'ouragan Henri. Les intempéries, le 21 août, avaient mis fin prématurément au grand concert donné à Central Park, censé symboliser le retour à une vie plus festive après la pandémie de coronavirus.

Dans le New Jersey, frappé par des pluies torrentielles, l'état d'urgence a été déclaré par le gouverneur Phil Murphy.

L'ouragan Ida, rétrogradé en cyclone post-tropical, a amené dans son sillage de fortes pluies, qui ont provoqué d'importantes inondations sur la côte est des Etats-Unis.

"Le cyclone post-tropical Ida apporte de fortes pluies généralisées et des crues soudaines pouvant représenter un risque mortel le long et près de sa trajectoire", a précisé le National Hurricane Center.

Ida devrait ensuite continuer sa route vers le nord, et se diriger vers la Nouvelle-Angleterre jeudi.

Le président Joe Biden se rendra vendredi en Louisiane, où l'ouragan Ida, qui y a touché terre dimanche, a détruit de nombreux bâtiments et privé d'électricité plus d'un million de foyers.

Les ouragans sont un phénomène récurrent dans le sud des Etats-Unis. Mais le réchauffement de la surface des océans contribue à rendre les tempêtes plus puissantes, alertent les scientifiques.

Elles font notamment peser un risque de plus en plus important sur les communautés côtières victimes des phénomènes de vagues-submersions amplifiés par la montée du niveau des océans.