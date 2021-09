US Open: Osaka et Tsitsipas prennent la porte, battus par des teenagers

Les surprises allaient par deux vendredi au 3e tour de l'US Open, créées par deux teenagers de 18 ans: après Stefanos Tsitsipas (3e) battu par l'Espagnol Carlos Alcaraz, c'est la tenante du titre Naomi Osaka qui a été sortie par la Canadienne Laylah Fernandez.

En larmes après son élimination, Naomi Osaka a annoncé "faire un break".

La Japonaise, certes pas ultra-dominatrice jusque-là, tenait pourtant sa victoire en fin de deuxième set, puisqu'elle menait 7-5, 6-5 service à suivre. Mais elle s'est fait débreaker en commettant de grosses fautes directes. Et elle s'est effondrée, réitérant des erreurs grossières du fond de court pour le grand bonheur de son adversaire et pour le grand malheur de se raquette, jetée de dépit au sol à deux reprises.

A un set partout, Osaka, prostrée sur sa chaise entre les changements de côté, serviette sur la tête lui recouvrant son visage, n'a jamais su se remettre dans son match. Et elle s'est inclinée 7-5, 6-7 (2/7), 6-4.

Une énorme contre-performance de la part de celle qui visait un troisième sacre en quatre ans à Flushing Meadows, où elle est toutefois arrivé sans grand repères, après un été sur dur qui s'était jusqu'ici résumé à deux 8es de finale perdus: aux Jeux de Tokyo, dont elle était pourtant la grande favorite à domicile, et à Cincinnati il y a deux semaines.

- Anxiété -

Osaka, qui avait fait l'impasse sur Wimbledon, a ainsi semblé à côté de son tennis et cela s'est encore vérifié à New York, trois mois après son retentissement forfait avant le 2e tour de Roland-Garros, où elle a créé la polémique en refusant de répondre aux questions des médias. Le tout ayant mis à jour des problèmes d'anxiété, marqués par "plusieurs épisodes dépressifs".

"Déjà bien avant le match, je savais que j'étais capable de m'imposer. Merci aux fans new-yorkais, vous m'avez aidée à gagner", a réagi, évidemment bien plus heureuse, Fernandez (73e) qui sera opposée dimanche à l'Allemande Angelique Kerber (17e).

Osaka éliminée, le tableau s'en trouve dégagé pour des prétendantes telles que l'Ukrainienne Elina Svitolina (5e) et la Roumaine Simona Halep (13e), opposées en 8e, tout comme l'Espagnole Garbine Muguruza (10e) et la Tchèque Barbora Krejcikova (9e).

L'autre grosse sensation s'est produite plus tôt sur le Arthur Ashe, Carlos Alcaraz, s'étant offert le scalp de Stefanos Tsitsipas.

"C'est un sentiment incroyable. Cette victoire signifie beaucoup pour moi. C'est le meilleur match de ma carrière", a-t-il réagi après sa victoire 6-3, 4-6, 7-6 (7/2), 0-6, 7-6 (7/5). Un combat de plus de quatre heures, dans une ambiance parfois électrique, qui a vu l'éclosion en mondovision de celui que de nombreux observateurs présentent comme le futur Nadal.

Alcaraz, qui s'est écroulé d'émotion sur le court, a ensuite été félicité par le Grec, assurant "à 100% qu'il peut prétendre aux titres du Grand Chelem".

- Le roc Alcaraz -

Tsitsipas a été nerveux comme rarement sur le court. Il a écopé de deux avertissements, un pour une violation de temps entre deux services au 2e set et un autre pour avoir reçu un conseil de son coach de père. Et il a eu un comportement parfois "limite" en éructant des "Vamos!" après quelques points gagnés. En... espagnol donc, ce qui a eu le don d'agacer l'Ibère d'en face et même le public.

Il a aussi, pour la troisième fois en trois matches, usé de son droit de faire une pause vestiaire pour se changer, mettant un peu plus de cinq minutes pour revenir, moins que les sept et huit prises au premier tour contre Andy Murray et Adrian Mannarino. Comme aux dépens du Français, le Grec a remporté le 4e set 6-0.

Mais il est de nouveau tombé sur un Alcaraz en mode roc, qui a su trouver les ressources pour se remettre dans la rencontre, renvoyant toutes les balles, alternant sa gamme avec des amorties, et l'emporter au tie-break sur sa troisième balle de match.

Même abnégation défensive, même gifle de coup droit, même prestance entre les points... Alcaraz a en effet certains côtés rappelant Nadal. Favori, il devra avoir sa constance et rester imperméable aux attentes contre l'Allemand Peter Gojowczyk (141e).

Plus tôt, Daniil Medvedev a passé une bonne journée: il s'est qualifié en moins de deux heures contre Pablo Andujar 6-0, 6-4, 6-3. Finaliste en 2019, le Russe affrontera au prochain tour le Britannique Daniel Evans (27e), sait aussi que Tsitsipas n'est plus sur sa route.