Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Afrique: plus de 200.000 morts -

L'Afrique a dépassé mardi le chiffre des 200.000 morts depuis le début de la pandémie, le continent pauvre souffrant d'un manque cruel de vaccins avec moins de 3% de sa population entièrement immunisée à ce jour.

Les 54 pays de la région, toutefois relativement épargnés par rapport au reste du monde et qui ont échappé aux scénarios catastrophes redoutés au début de la crise sanitaire, totalisent 200.254 décès, selon un comptage de l'AFP.

- USA: plan de Biden contre le Covid -

Joe Biden entend selon la Maison Blanche dévoiler jeudi un plan "en six volets" contre le Covid-19, à l'heure où les écoles rouvrent dans un pays confronté à une nouvelle flambée de la pandémie, alimentée par le variant Delta.

- USA: revirement d'un tribunal sur l'ivermectine -

Un tribunal américain a opéré une volte-face, refusant finalement de contraindre un hôpital à administrer un traitement controversé, l'ivermectine, à un malade du Covid 19.

"Les communautés médicales et scientifiques ne soutiennent pas aujourd'hui l'usage de l'ivermectine comme un traitement du Covid-19", rappelle le juge en citant les "limites" des études favorables à ce produit, dont certaines "ont même dû être retirées".

- Suède: vers une levée des restrictions -

La Suède va lever la quasi totalité de ses restrictions le 29 septembre du fait de l'avancée de son programme de vaccination et de la bonne situation épidémique, a annoncé le gouvernement mardi.

Seules demeureront des recommandations générales d'hygiène accrue et de distanciation dans les lieux publics, même si le gouvernement envisage d'introduire un pass vaccinal pour les grands événements.

- GB: augmentation des cotisations sociales -

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé mardi une hausse des prélèvements sociaux, brisant une promesse de campagne pour remettre d'aplomb le système de santé et résorber les très importants retards de soins accumulés durant la pandémie.

- L'ONU contre un report de la COP26 -

L'ONU comprend "les préoccupations" des ONG à l'approche de la conférence sur le climat COP 26 mais ne prévoit "aucun changement", comme le report qu'elles ont demandé, a déclaré mardi le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq.

Le Climate Action Network (CAN) avait réclamé un report en jugeant qu'elle ne serait ni juste, ni inclusive, en raison des restrictions imposées par le gouvernement britannique en lien avec la pandémie.

- Espagne: 3ème dose pour des immunodéprimés -

L'Espagne proposera une dose additionnelle de vaccin anti-Covid à certaines personnes immuno-déprimées mais écarte pour le moment la généralisation d'une telle mesure, ont annoncé mardi les autorités sanitaires.

- Un Vietnamien lourdement condamné -

Un Vietnamien de 28 ans a été condamné à cinq ans de prison pour avoir enfreint les règles de quarantaine de son pays et transmis le Covid-19 à plusieurs personnes dont l'une est décédée.

- Manille: confinement finalement maintenu -

Les Philippines, en pleine flambée de cas de Covid-19, ont fait volte-face mardi et annoncé un maintien du confinement de la capitale Manille, 24 heures après avoir annoncé une levée de cette mesure pour plus de 13 millions d'habitants.

- Plus de 4,57 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.574.225 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi mardi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (649.426), devant le Brésil (583.810) et l'Inde (441.042), le Mexique (263.470) et le Pérou (198.523), selon les chiffres officiels.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

