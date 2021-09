L1: Angers dauphin freiné, Nice ultra-réaliste et Bordeaux bon dernier

Toujours invaincu et toujours deuxième, Angers a obtenu un nul heureux dimanche à Brest (1-1) pour s'accrocher au podium de Ligue 1, dont se rapprochent Nice, vainqueur ultra-efficace à Nantes (2-0) et Lens, bourreau in extremis de la lanterne rouge Bordeaux (3-2).

- Angers au ralenti, Nice efficace -

Le SCO reste le dauphin du Paris SG: Angers a été un peu malmené à Brest mais il a sauvé son invincibilité et sa bonne dynamique de début de saison en égalisant grâce à Thomas Mangani sur penalty (78e), alors que Romain Faivre avait lui-même ouvert le score dans cet exercice (62e).

Reste que les Angevins ont peiné avant d'être sauvés par ce penalty vivement contesté par l'entraîneur brestois Michel Der Zakarian, exclu pour protestation.

Ce résultat maintient le SCO (11 pts) dans le sillage du PSG, impeccable leader (15 pts), juste devant Marseille (3e, 10 pts, un match de moins), que l'équipe de Gérald Baticle défiera dans dix jours, lors de la 7e journée le 22 septembre.

A la quatrième place, on retrouve l'OGCN avec 9 points, en tenant compte d'un point de pénalité retiré sur tapis vert cette semaine après les incidents de Nice-Marseille.

Les Aiglons ont fait le dos rond à Nantes avant de frapper sur deux contre-attaques conclues par Kasper Dolberg (75e) puis Amine Gouiri (80e) sur une passe décisive de la recrue Andy Delort. C'est la troisième victoire d'affilée du Gym, en attendant son match à rejouer contre l'OM.

Rageant pour Nantes, qui a notamment trouvé la transversale par Randal Kolo Muani (45e) et aurait pu faire la différence sur une tentative de Moses Simon sauvée sur sa ligne par Mario Lemina (74e)...

- Rennes surpris avant l'Europe -

Rennes, de son côté, n'aborde pas son entrée en lice continentale dans les meilleures conditions. Les Bretons, qui recevront l'ogre Tottenham jeudi pour leurs grands débuts en Ligue Europa Conférence, ont auparavant chuté à domicile contre Reims (2-0) et stagnent dans le ventre mou.

Les Rémois se sont imposés grâce à leur jeune garde, avec Hugo Ekitike (26e) puis N'Dri Philippe Koffi (67e), 19 ans chacun, provoquant la colère de l'entraîneur Bruno Genesio.

"Je suis très, très déçu, j'ai limite honte", a fulminé le technicien rennais. "Je ne pensais pas qu'on puisse descendre aussi bas. On est tous responsables, je suis le premier évidemment."

- Germain s'installe, Montpellier se replace -

Adaptation express pour Valère Germain! Arrivé à Montpellier en toute fin de mercato, l'ancien Marseillais a marqué contre Saint-Etienne (2-0) pour replacer le MHSC en première partie de tableau.

Avec Stephy Mavididi (32e) et avec Germain, qui a doublé la mise en seconde période avec sang-froid (62e), les Montpelliérains ont montré de belles promesses, dans le sillage de leur meneur de jeu et capitaine Téji Savanier, omniprésent.

"Il y a la victoire au bout et ça fait du bien", a savouré Germain au micro d'Amazon Prime Video.

- Lens enfonce Bordeaux, bon dernier -

Décidément, les Girondins vivent un début de saison pénible: une nouvelle défaite 3-2 dimanche à domicile devant Lens a précipité l'équipe de Vladimir Petkovic à la dernière place du classement.

Toujours en quête de leur premier succès de la saison, les Bordelais se sont retrouvés menés sur deux têtes signées Gaël Kakuta (39e) puis Facundo Medina (43e).

En seconde période, même si Ricardo Mangas (61e) puis Jean Onana (88e) ont cru arracher l'égalisation, un penalty tardif de Florian Sotoca a douché les espoirs bordelais (90e+6) et hissé Lens à la cinquième place (9 pts)

"Il y a beaucoup d'inquiétude et de préoccupation", a reconnu Petkovic. "Mais il faut répondre avec de l'agressivité, de la fougue."

Et puisque l'ancienne lanterne rouge Troyes est allée surprendre Metz à Saint-Symphorien (2-0), voilà les Bordelais scotchés à la dernière place avant un duel d'anciennes gloires cabossées contre Saint-Etienne (19e) le week-end prochain...