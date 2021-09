Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Vaccin: pas de 3e dose pour tous, préconise l'OMS -

Injecter une 3e dose de vaccin anti-Covid à toute la population n'est pas justifié et il est préférable d'utiliser ces doses pour protéger les personnes fragiles non vaccinées, ont estimé lundi des experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de la FDA, l'agence américaine du médicament.

- Confinement prolongé à Auckland -

Auckland, la plus grande ville de Nouvelle-Zélande, va rester confinée pour au moins une semaine supplémentaire afin de juguler la propagation du variant Delta qui est "en hausse", a annoncé lundi la Première ministre Jacinda Ardern.

Les deux millions d'habitants de la ville doivent rester chez eux à cause de l'apparition de plusieurs "cas mystérieux" qui n'ont pas encore pu être liés à des clusters, a expliqué Mme Ardern.

- Portugal : fin du port obligatoire du masque en extérieur -

Le port du masque en extérieur a cessé lundi d'être obligatoire au Portugal, pays affichant un des taux de vaccination les plus élevés au monde et une baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus.

"Grâce au succès de la vaccination, nous sommes à quelques semaines de pouvoir considérer cette pandémie sous contrôle", avait déclaré la semaine dernière le Premier ministre, Antonio Costa.

- Valneva perd son unique contrat -

Le gouvernement britannique a "résilié" son contrat portant sur 100 millions de doses du candidat-vaccin du laboratoire franco-autrichien Valneva contre le Covid-19, énorme déception pour ce groupe qui misait beaucoup sur cette commande, sa seule et unique à ce jour.

Londres n'a à ce stade fourni aucune explication à sa décision.

- France: 3e dose dans les maisons de retraite -

Le gouvernement français a lancé lundi la campagne d'injection d'une troisième dose de vaccin anti-Covid dans les maisons de retraite, mesure recommandée par les autorités sanitaires pour maintenir les défenses immunitaires des plus âgés.

Par ailleurs, un "nombre important" de cas d'échec du vaccin unidose de Janssen a été relevé en France, a indiqué lundi l'Agence du médicament (ANSM). Sur environ un million de personnes vaccinées avec Janssen, 32 cas d'infection au Covid-19 ont été signalés, soit un taux de 3,78 pour 100.000.

- Syrie: flambée de nouveaux cas à Idleb -

La province d'Idleb et ses environs, dans le nord de la Syrie, connaissent une flambée de cas de Covid-19 depuis mi-août, sur fond de propagation du variant Delta dans cette région en pénurie de services sanitaires, a indiqué lundi à l'AFP un responsable local.

Depuis le milieu du mois dernier, le nombre de cas a bondi pour atteindre le 6 septembre plus de 1.550 contaminations, contre 50 à 100 cas quotidiens auparavant.

- Plus de 4,6 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4.627.854 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi lundi à 10H00 GMT par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (659.975), devant le Brésil (586.851), l'Inde (442.874), le Mexique (267.748) et le Pérou (198.764), selon les chiffres officiels.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

