Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- France: 50 millions de primo-vaccinés -

Le cap des 50 millions de personnes ayant reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 a été atteint en France, a annoncé vendredi le président Emmanuel Macron.

Ce seuil a été atteint avec 17 jours de retard sur l'objectif de fin août qu'avait fixé le gouvernement. Mais il représente, pour l'exécutif, une victoire puisque près de trois quarts de la population est désormais au moins primo-vaccinée.

- Londres assouplit les conditions de voyage -

Le gouvernement britannique a annoncé un assouplissement des conditions d'entrée en Angleterre pour les voyageurs vaccinés, attendu de longue date par un secteur du tourisme et des transports frappé de plein fouet par la pandémie.

A partir du 4 octobre, les voyageurs vaccinés à destination de l'Angleterre n'auront plus besoin d'effectuer un test avant leur départ d'un pays qui ne figure pas sur la liste rouge.

- Autriche: la gestion de la pandémie en procès -

Le premier procès d'une longue série intentée par des familles endeuillées par le Covid-19 dans les Alpes autrichiennes au tout début de la pandémie s'est tenu vendredi à Vienne.

Plus de 6.000 personnes originaires de 45 pays affirment qu'elles ou leurs proches ont été contaminés dans la station d'Ischgl ou dans les environs en raison de négligences et d'une gestion chaotique en mars 2020.

- Slovénie: vaccination obligatoire pour la fonction publique -

La Slovénie a décrété une obligation de vaccination pour ses employés de la fonction publique.

La mesure, qui entrera en vigueur à compter de début octobre, concerne environ 31.000 personnes dans ce pays d'Europe centrale.

- Durcissement des mesures à la frontière suisse -

La Suisse a annoncé un durcissement des conditions d'entrée sur son territoire, rendant obligatoire la présentation d'un test négatif au Covid pour toutes les personnes non vaccinées. La mesure entrera en vigueur dès lundi.

- USA: réunion d'experts sur la 3e dose de vaccin -

Des experts du monde médical se réunissent vendredi dans le cadre de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour se prononcer sur l'efficacité et la sûreté d'une troisième dose de vaccin.

- "Contraire à l'éthique" -

Le patron du Serum Institute of India (SII), le plus grand fabricant de vaccins au monde, Adar Poonawalla, a estimé qu'il était "contraire à l'éthique" d'administrer dans certains pays une troisième dose de vaccin, alors que de nombreuses nations en voie de développement luttent toujours pour obtenir leurs premières doses.

- Cambodge: vaccination des enfants de plus de 6 ans -

Le Cambodge a commencé à vacciner les enfants dès l'âge de six ans, bien que l'OMS n'ait encore approuvé aucun vaccin pour les moins de 12 ans.

- Confinement prolongé en Nouvelle-Calédonie -

Le confinement en Nouvelle-Calédonie en vigueur depuis le 7 septembre est prolongé jusqu’au 4 octobre, de même que le couvre-feu, ont annoncé les autorités de l'archipel français du Pacifique.

- Poutine vote électroniquement -

Le président russe Vladimir Poutine a voté électroniquement aux législatives en Russie, étant à l'isolement du fait d'un important foyer de Covid-19 dans son entourage.

- Six lions et trois tigres du zoo de Washington positifs -

Six lions et trois tigres du zoo de Washington ont été testés positifs au coronavirus et sont traités pour leurs symptômes, ont annoncé les responsables de l'établissement.

- Plus de 4,66 millions de morts -

La pandémie de Covid-19 a fait au moins 4,66 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi en milieu de journée par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (670.009), devant le Brésil (589.240), l'Inde (444.248), le Mexique (270.348) et le Pérou (198.891), selon les chiffres officiels.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burx-ot-acm/cds/fjb