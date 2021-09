Thaïlande: manifestation à l'occasion de l'annniversaire du coup d'Etat de 2006

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Bangkok dimanche, à l'occasion du 15e anniversaire du coup d'Etat qui avait chassé du pouvoir le Premier ministre Thaksin Shinawatra.

L'ex-Premier ministre milliardaire, qui vit en exil, reste populaire dans le pays, 15 ans après avoir été chassé par les militaires le 19 septembre 2006.

"Quinze ans ont passé, nous sommes toujours ici pour nous battre", a crié Nattawut Saikuar, homme politique longtemps proche de Thaksin, aux supporters brandissant des drapeaux et des pancartes appelant à "Mettre Prayut dehors".

L'actuel Premier ministre, Prayut Chan-O-Cha, est un ancien chef de l'armée qui a pris le pouvoir lors d'un coup d'Etat en 2014.

"Peu importe combien il y aura de coups d'Etat, ils ne peuvent pas nous arrêter. Aussi forts que soient leurs tanks, ils ne peuvent arrêter les coeurs combatifs du peuple", a lancé M. Nattawut.

La Thaïlande a connu une douzaine de coups d'Etat militaires depuis la fin de la monarchie absolue en 1932. La plupart était nécessaires, affirmaient les militaires, pour protéger la monarchie, qui reste sacrée en ThaÏlande.

M. Thaksin avait été porté au pouvoir principalement par les "chemises rouges", affirmant défendre la classe ouvrière et paysanne, qui a bénéficié de l'instauration de nouvelles mesures telles qu'un système de santé universel.

Il était en revanche haï et traité de populiste par les élites de Bangkok et par les militaires, et avait été accusé à de nombreuses reprises de corruption.

Son influence avait continué après son départ du pouvoir, la nouvelle Première ministre n'étant autre que sa soeur Yingluck, qui est restée au pouvoir jusqu'au coup d'Etat de 2014.