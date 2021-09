Les Etats-Unis veulent redoubler d'efforts dans la lutte internationale contre la pandémie

Les Etats-Unis vont doubler leurs dons de vaccins contre le Covid-19 et tâcher de rallier la communauté internationale autour d'un objectif extrêmement ambitieux, à savoir atteindre 70% de la population de chaque pays du monde vaccinée d'ici un an, ont indiqué mercredi la Maison Blanche et les laboratoires Pfizer et BioNTech.

Washington va acheter et distribuer aux pays en développement 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer/BioNTech, ont indiqué de hauts responsables de l'administration américaine.

Cela double quasiment, à plus de 1,1 milliard, le nombre de doses que les Etats-Unis ont à ce jour promis de donner, ont indiqué mercredi ces sources, qui ont requis l'anonymat.

Pfizer et BioNTech ont précisé dans un communiqué commun que ces doses, fabriquées aux Etats-Unis, seraient distribuées à 92 pays en voie de développement identifiés par le mécanisme international Covax et aux 55 Etats membres de l'Union africaine.

Le géant américain de la pharmacie et le laboratoire allemand précisent que le milliard de doses qu'il va fournir au total aux Etats-Unis, à prix coûtant, doit être intégralement distribué d'ici août 2022.

L'annonce doit être faite officiellement mercredi par le président américain Joe Biden lors d'un sommet virtuel qu'il organise sur la lutte contre la pandémie.

"C'est un immense engagement des Etats-Unis. Pour chaque dose que nous avons administrée dans ce pays, nous en donnons trois à d'autres pays", ont insisté les hauts responsables américains.

A ce jour, les Etats-Unis ont déjà expédié environ 160 millions de doses à plus de 100 pays différents.

Le sommet de mercredi doit durer quatre heures et rassembler, virtuellement, des responsables de plus de 100 pays, selon les hauts responsables, qui n'ont pas donné plus de détails sur l'identité des participants.

Joe Biden veut, lors de cet événement, "un objectif ambitieux", à savoir que chaque pays, y compris parmi les plus pauvres, "atteigne 70% de vaccinations", avant la prochaine Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire dans un an.

C'est même un objectif extrêmement ambitieux. Plus de six milliards de doses de vaccins contre le Covid ont été administrées dans le monde, selon un comptage réalisé mercredi par l'AFP à 9H30 GMT à partir de sources officielles, mais ce nombre cache des inégalités immenses.

Selon cette base de l'AFP, aux Etats-Unis, environ 55% % de la population est entièrement vaccinée, le chiffre dépassant 70% pour la France et 80% pour les Emirats arabes unis.

Mais au Cameroun par exemple, seulement 1,4% de la population a reçu au moins une dose. La proportion est d'un peu plus de 5,5% en Angola. Et ne dépasse pas 0,35% pour Haïti.

- "Début de la fin" -

"Ce sommet a pour ambition de décréter le début de la fin de la pandémie", selon les sources américaines, "cela va demander beaucoup de travail."

"Les Etats-Unis font leur part et augmentent leurs efforts une nouvelle fois. Mais nous ne pouvons pas faire cela tous seuls", ont-elles indiqué.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 4,7 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

L'Organisation mondiale de la santé n'a de cesse d'exhorter les pays riches à distribuer davantage de vaccins aux populations vulnérables des pays les plus pauvres, plutôt que de fournir des doses de rappel à leurs propres ressortissants, ce qu'envisage l'administration Biden.

Le président démocrate, qui répète à l'envi que "l'Amérique est de retour" sous sa houlette, entend que les Etats-Unis prennent la tête de la lutte internationale contre la pandémie.

Mais il doit composer chez lui avec des réticences parfois virulentes à la vaccination.

Ce alors que le Covid-19 a désormais tué davantage d'Américains que la grippe espagnole en 1918-19, selon les données publiées lundi par l'université Johns Hopkins, qui fait référence en la matière.

Plus de 678.000 personnes contaminées par le nouveau coronavirus sont décédées aux Etats-Unis, selon ce dernier bilan.