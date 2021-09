Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- L'OMS ouvre la voie d'un 3e traitement -

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a officiellement recommandé vendredi un troisième traitement contre le Covid-19, les anticorps de synthèse de Regeneron, mais seulement dans certains cas bien précis.

Selon un avis des experts de l'OMS publié dans la revue médicale The BMJ, ce traitement est recommandé d'une part chez "les patients avec des formes non-sévères du Covid qui sont à haut risque d'hospitalisation", comme les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli (par un cancer ou après une greffe d'organe, par exemple).

- 3e dose: décision du régulateur européen début octobre -

Le régulateur de l'Union européenne a annoncé jeudi qu'il donnerait ou non son accord début octobre à une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19 pour la population de plus de 16 ans.

L'Agence européenne des médicaments (AEM) doit en même temps se prononcer sur les doses de rappel des vaccins Pfizer et Moderna pour les personnes immunodéprimées, a déclaré à la presse le responsable de la stratégie vaccinale de l'AEM, Marco Cavaleri.

- Cuba: vaccin spécial convalescents et réouverture des restaurants -

L'autorité cubaine de régulation des médicaments a donné jeudi l'autorisation d'usage en urgence de son vaccin Soberana Plus, développé localement, pour les convalescents du Covid-19 âgés de 19 ans et plus.

Non reconnus par l'OMS, ces vaccins reposent sur une protéine recombinante, la même technique sur laquelle travaillent l'Américain Novavax et le Français Sanofi.

Et les bars et restaurants de Cuba, fermés depuis janvier, rouvriront progressivement à partir de vendredi dans une grande partie du pays, dont La Havane.

- France: vaccins chinois en partie reconnus pour le pass sanitaire -

Les personnes vaccinées contre le Covid-19 à l'étranger avec les vaccins chinois pourront désormais bénéficier du pass sanitaire en France, à condition toutefois de recevoir une dose supplémentaire de Pfizer ou Moderna, a décidé le gouvernement.

- France: 36.000 faux pass présumés -

La chasse aux faux pass sanitaires s'amplifie en France avec près de 350 procédures engagées à ce jour, visant quelque 270 soignants suspectés de fraude et 36.000 personnes soupçonnées d'en avoir bénéficié, selon un bilan présenté jeudi par l'Assurance maladie.

- Portugal: levée de l'essentiel des restrictions -

Le Portugal, qui affiche un des taux de vaccination les plus élevés au monde, lèvera la plupart des restrictions sanitaires encore en vigueur à partir du 1er octobre, a annoncé jeudi le gouvernement.

Fermés depuis le printemps 2020, les bars et les discothèques pourront rouvrir pour les clients munis d'un pass sanitaire (vaccination ou test négatif).

Ce même pass cessera d'être obligatoire pour loger dans un hôtel ou prendre un repas à l'intérieur d'un restaurant le week-end.

Les limites de capacité des commerces, des cafés et des espaces culturels seront également levées, mais le masque restera obligatoire dans les lieux fermés.

- Pas de Nobel à Stockholm à nouveau -

Pour la deuxième année consécutive, les lauréats des prix Nobel scientifiques et de littérature se verront remettre leurs récompenses dans leurs pays de résidence et non à Stockholm à cause de la pandémie, a annoncé jeudi la Fondation Nobel.

Pour le prix Nobel de la paix, remis lui à Oslo, l'option d'une remise dans la capitale norvégienne "reste ouverte" et une décision doit être prise mi-octobre.

- Don des Etats-Unis au Bangladesh -

Les Etats-Unis vont livrer 2,5 millions de doses du vaccin Pfizer contre le Covid-19 au Bangladesh, portant ainsi à plus de 9 millions au total les doses données à l'un des pays les plus pauvres du monde.

- Plus de 4,7 millions de morts -

La pandémie provoquée par le nouveau coronavirus a fait au moins 4.715.909 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (684.226), devant le Brésil (592.964), l'Inde (446.050), le Mexique (273.391) et la Russie (201.445).

L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-dth/roc