Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Aucun mort en 24h au Paraguay, une première -

Pour la première fois depuis mars 2020, le Paraguay n'a enregistré samedi aucun mort du Covid-19, a annoncé dimanche le ministre de la Santé, Julio Borda.

Depuis le début de l'épidémie, 16.188 personnes sont mortes des suites d'une contamination par le coronavirus au Paraguay. Un pic dans le nombre des morts avait été atteint entre mars et juillet 2021 dans ce pays de sept millions d'habitants.

- Flambée de cas en Syrie -

Le ministère syrien de la Santé a commencé le transfert de patients atteints du Covid-19 à Damas et Lattaquié vers d'autres provinces, sur fond de saturation des hôpitaux et de taux record de contaminations, selon un responsable.

La Syrie a recensé depuis le début de la pandémie 32.580 cas de Covid-19, dont 2.198 ont été mortels, mais, depuis la mi-août, ce pays en guerre connaît une hausse exponentielle du nombre des contaminations, ayant bondi de moins de 50 à plus de 300 cas quotidiens, selon les chiffres officiels.

- Bolsonaro testé négatif -

Le président brésilien Jair Bolsonaro a été testé négatif au Covid-19 dimanche, alors que trois cas avaient été enregistrés dans sa délégation au retour de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, a annoncé le gouvernement.

Il n'a pas précisé si le chef de l'Etat, placé à l'isolement à son retour de New York mercredi, reprendra ses activités dès lundi ou se fera tester auparavant une deuxième fois. Non vacciné contre le Covid-19, Jair Bolsonaro a été vu à plusieurs reprises sans masque pendant son séjour new-yorkais.

- La France double le nombre des doses données aux pays pauvres -

La France va donner aux pays pauvres 120 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, soit le double de ce qu'elle prévoyait précédemment, a annoncé samedi le président Emmanuel Macron.

"L'injustice, c’est que dans d’autres continents, évidemment, la vaccination est très en retard. A cause de nous, collectivement. En Afrique, c'est à peine 3% de la population qui est vaccinée – on doit aller plus vite, plus fort", a lancé le chef de l'Etat français dans une séquence vidéo diffusée pendant le concert à Paris de l'organisation caritative Global Citizen.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment reproché aux pays développés de désormais proposer une 3e dose de vaccin à une partie de leur population quand nombre de nations pauvres n'ont même pas encore un large accès aux premières.

- L'opposition au pass sanitaire en baisse en France -

Plus de 60.000 personnes ont manifesté samedi en France contre le pass sanitaire mis en place par le gouvernement pour contrer l'épidémie, onzième acte d'une mobilisation hebdomadaire, en baisse toutefois depuis plusieurs semaines.

Environ 63.700 manifestants, dont 7.200 à Paris, ont été recensés par la police pour 197 actions organisées dans tout le pays. Ils étaient 80.500 participants il y a une semaine, 121.000 le samedi précédent et 237.000 le 7 août, au plus fort de la mobilisation.

- Plus de 4,7 millions de morts -

La pandémie provoquée par le coronavirus a fait au moins 4.740.525 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant pour le nombre des cas que des morts (687.751 décès).

Les autres pays les plus endeuillés sont le Brésil (594.200 morts), l'Inde (446.918), le Mexique (275.303) et la Russie (203.900).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

