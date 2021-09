Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Record de décès quotidiens en Russie -

La Russie a enregistré mardi un nouveau record de décès quotidiens dus au Covid-19, dans un contexte de vaccination laborieuse et d'absence de mesures de confinement malgré la vague du variant Delta qui frappe le pays depuis juin.

Lors des dernières 24 heures, 852 personnes atteintes du coronavirus sont mortes, selon le bilan publié quotidiennement par le gouvernement.

Au total, 205.531 personnes ont péri dans le pays depuis le début de la pandémie, selon une définition restrictive des décès dus au virus donnée par le gouvernement russe. L'agence russe des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large, faisait, elle, état de plus de 350.000 morts dès la fin juillet 2021.

- Fin prochaine de l'état d'urgence au Japon -

Le Japon va sortir de l'état d'urgence imposé depuis juillet à une partie du pays face à la pandémie, a annoncé mardi le Premier ministre Yoshihide Suga, alors que la situation sanitaire connaît une nette amélioration depuis quelques semaines.

Les mesures de restrictions actuelles, qui consistent surtout à demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool et aux organisateurs d'événements de limiter le nombre de spectateurs, avaient été mises en place mi-juillet, avant les Jeux olympiques de Tokyo-2020.

- Covid-19: Sanofi adapte sa stratégie vaccins -

Le laboratoire français Sanofi va arrêter le développement de son vaccin à ARN messager contre le Covid-19, tout en poursuivant le développement de son autre vaccin contre le virus, actuellement en dernière phase d'essais cliniques, a-t-il indiqué mardi.

Malgré des résultats intermédiaires positifs pour la phase 1-2 de l'essai, Sanofi juge que son vaccin à ARN messager contre le Covid-19 arriverait trop tard sur le marché.

Les résultats de la phase 3 sur son autre vaccin fondé sur une protéine recombinante, développé avec le Britannique GSK, sont quant à eux toujours attendus avant fin 2021.

- Plus de 4,75 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.752.875 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, mardi à 10HGMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 690.426 décès, suivis par le Brésil (594.653), l'Inde (447.373), le Mexique (275.676) et la Russie (205.531).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, suivi par la Macédoine du Nord et la Hongrie.

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

