Ligue 1: Paris stoppé à Rennes, Marseille surclassé à Lille

Fin de série pour Paris: battus à Rennes 2-0, Lionel Messi et ses coéquipiers ont concédé dimanche leur première défaite de la saison en Ligue 1 alors que Marseille, orphelin de Bernard Tapie, a glissé à la 5e place après sa défaite logique à Lille 2-0.

- PSG muet et malmené -

Un but juste avant la pause, un autre juste après. Dominateurs mais incapables de concrétiser en première période, les Parisiens ont été punis par le sixième but de la saison de Gaëtan Laborde. L'ancien Montpelliérain a devancé Nuno Mendes pour reprendre un centre de Kamaldeen Sulemana (1-0, 45e).

A peine sortis des vestiaires, les Parisiens ont encaissé un deuxième but par Flavien Tait (2-0, 46e), servi par Laborde, encore lui.

Cinq jours après son premier but sous le maillot parisien contre Manchester City en C1, Lionel Messi n'a pas récidivé, la faute notamment à la transversale qui a stoppé son coup franc à la 31e minute.

Avec ce revers après huit victoires consécutives, le leader parisien voit son avance sur Lens se réduire à six points. De son côte, Rennes conclut une folle semaine après son succès héroïque contre Vitesse Arnhem en Ligue Europa Conférence jeudi (2-1).

- L'OM endeuillé et dépassé -

Photo diffusée sur les écrans du stade Pierre-Mauroy, brassard noir pour les joueurs de l'OM, l'ombre de Bernard Tapie a plané sur le match Lille- Marseille. Mais les Olympiens, privés de Dimitri Payet, n'ont pu honorer par une victoire la mémoire de leur ancien président, décédé dimanche.

Jonathan David a confirmé qu'il était désormais un redoutable buteur en inscrivant un nouveau doublé (28e, 90+5). Après un début de saison poussif, les champions de France en titre remontent à la 8e place avec 14 points, soit le même total que leur adversaire du jour, désormais 5e. Les Marseillais dépassés, qui ont fini la rencontre à 10 après l'exclusion de Cengiz Under (77e), prouvent à nouveau leur inconstance.

- Monaco en feu à Louis-II -

Les Monégasques n'avaient gagné qu'une seule fois au stade Louis-II cette saison. Face à de faibles Bordelais, les hommes de Niko Kovac ont enfin retrouvé leur efficacité à domicile et enchaînent un troisième succès de rang.

L'ancien girondin Aurélien Tchouaméni, à nouveau convoqué en Bleu cette semaine, a ouvert le score (36e) et a initié l'action du deuxième but signé Aleksandr Golovin (2-0, 48e). Ben Yedder s'est chargé de transformer en force un penalty (3-0, 63e), son cinquième but de la saison.

- Angers sur le fil -

Longtemps accroché et plombé notamment par une bourde sur un dégagement de son gardien Paul Bernardoni, Angers a arraché la victoire 3-2 dans le temps additionnel face à Metz (18e), grâce à Stéphane Bahoken. Le SCO, qui a aussi pu compter sur un but de sa pépite Mohamed-Ali Cho (17 ans), se hisse à la quatrième place.

A Lorient, Clermont (15e) a ouvert les hostilités par l'inévitable Mohamed Bayo. Mais Julien Laporte a permis aux Bretons de sauver un point au Moustoir, ce qui ne les empêche toutefois pas de rétrograder à la 7e place, devant Nantes.

Les Canaris réintègrent le Top 10 à la faveur de leur succès 2-0 contre Troyes (17e) qui n'a pourtant pas démérité. Après l'ouverture du score d'Andrei Girotto, Nantes a de nouveau été porté par Ludovic Blas, buteur sur penalty, son cinquième but de la saison.