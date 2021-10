Réactions du monde sportif au décès de Bernard Tapie

Les réactions du monde sportif au décès dimanche de Bernard Tapie, ancien patron de l'Olympique de Marseille et de l'équipe cycliste La Vie Claire:

Olympique de Marseille (communiqué): "A jamais Olympien ! Bernard Tapie a perdu son ultime combat. Contre un adversaire reconnu pour être imbattable. La lutte fut longue et âpre. Mais elle a fini par tourner du mauvais côté. Incarnant le succès, la victoire, la conquête, il a marqué la légende olympienne. Pour toujours".

Franck McCourt (propriétaire américain de l'Olympique de Marseille): "Je tiens à rendre hommage à Bernard Tapie, un homme au courage remarquable et à la vitalité impressionnante, dont la présidence aura marqué l'histoire de l'OM, inscrivant le club dans la légende européenne. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches".

Chris Waddle (ancien joueur anglais de l'OM) sur Twitter: "Repose en paix Bernard Tapie, quel homme. Légende".

Rolland Courbis (ancien entraîneur de l'OM) sur Twitter: "Bernard Tapie était en avance sur beaucoup de choses , il avait un niveau intellectuel exceptionnel ! Il aurait pu être ministre de la communication… J'ai eu la chance de recevoir des coups de fils, durant la nuit évidemment, pour avoir mon avis concernant le football ! RIP".

Jean-Michel Aulas (président de l'Olympique Lyonnais) sur Twitter: "Tu nous manques beaucoup Bernard. Avec ta disparition, c’est un pan entier du football français qui s’éteint. Ta passion était un phare. Tu as montré la voie à bon nombre d’entre nous et sans toi, rien ne serait comme aujourd’hui, y compris pour l’Olympique Lyonnais".

Paris SG, sur Twitter: "Le @PSG_inside présente ses condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie, ainsi qu'à l'@OM_Officiel. Le club leur apporte son soutien et sa solidarité. Il laissera le souvenir d’un homme profondément passionné".

AS Saint Etienne, sur Twitter: "L'AS Saint-Etienne s'associe à la peine de nouveau ressentie par les amoureux de l'OM et salue Bernard Tapie, un dirigeant mythique du football français, grand amoureux de sport".

Girondins de Bordeaux, sur Twitter: "Claude Bez et Bernard Tapie ont créé la légende des Bordeaux-Marseille. Vous étiez notre plus bel adversaire. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Bernard Tapie ainsi qu’à @OM_Officiel".

Bixente Lizarazu (champion du monde 1998 et consultant pour TF1), lors de l'émission Téléfoot: "Je vais retenir surtout son combat ces dernières années (contre la maladie). Il a fait preuve de courage, de beaucoup de détermination. Il a été exemplaire pour d'autres personnes qui ont connu la maladie".

Laurent Paganelli (ancien attaquant français, consultant pour Canal +) sur Twitter: "A jamais le boss bravo pour ton dernier combat qui a inspiré des milliers de personnes … pensées à la famille et aux proches et à tous les supporters".

Bernard Hinault (ancien coureur de l'équipe La Vie Claire, propriété de 1984 à 1991 de Bernard Tapie) à l'AFP: "C'était un battant, un homme de défis. C'était un personnage hors du commun. Je l'avais eu au début de l'année au téléphone. Il m'avait dit: +On s'accroche. Il faut se battre, il faut y croire+. C'était son côté battant. Il avait envie de toucher à tout. Peut-être a-t-il fait une erreur d'aller en politique, mais c'était son choix (...) Il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Lui faisait partie de la première catégorie."