Le Nobel de littérature au romancier d'origine tanzanienne Abdulrazak Gurnah

Le Nobel de littérature a sacré jeudi le romancier Abdulrazak Gurnah, né en Tanzanie mais exilé au Royaume-Uni depuis un demi-siècle, pour ses récits sur le post-colonialisme en Afrique de l'Est et le destin difficile des réfugiés.

Né en 1948 à Zanzibar, il est le premier auteur africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis 2003, et le cinquième du continent au total.

L'écrivain, connu notamment pour ses romans "Paradise" (1994) et "By the sea" ("Près de la mer", 2001) a été récompensé pour son récit "empathique et sans compromis des effets du colonialisme et le destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents", selon l'Académie suédoise qui décerne le prix.

Ayant des origines de la péninsule arabique par sa famille, il a fui son pays pour l'Angleterre à la fin des années 60, cinq ans après l'indépendance à un moment où la minorité musulmane était persécutée. Il n'a pas pu revenir à Zanzibar jusqu'en 1984.

Abdulrazak Gurnah a publié dix romans depuis 1987, ainsi que des nouvelles. Il écrit en anglais même si sa première langue d'origine est le swahili.

Son oeuvre s'éloigne des "descriptions stéréotypiques et ouvre notre regard à une Afrique de l'Est diverse culturellement qui est mal connue dans de nombreuses parties du monde", a expliqué le jury Nobel.

- professeur de littérature post-coloniale -

Jusqu'à sa récente retraite, il était professeur de littérature anglaise et post-coloniales à l'Université du Kent à Canterbury, où il était un fin connaisseur de l'oeuvre du Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka et du Kenyan Ngugi wa Thiong'o, qui figurait parmi les favoris pour le Nobel cette année.

Il est aussi le premier auteur noir africain à recevoir la plus prestigieuse des récompenses littéraires depuis Soyinka en 1986.

L'an passé, la méconnue poétesse américaine Louise Glück avait été sacrée par la plus célèbre des récompenses littéraires pour son oeuvre "à la beauté austère".

Cette année, les conjectures ont beaucoup tourné autour de la promesse de l'Académie d'élargir ses horizons géographiques. Même si le président du comité Nobel Anders Olsson avait pris soin de réaffirmer en début de semaine que le "mérite littéraire" restait "le critère absolu et unique".

Le prix est historiquement très occidental. Sur les 117 précédents lauréats en littérature depuis la création des prix en 1901, 95, soit plus de 80% sont des Européens ou des Nord-Américains.

Avec le prix 2021, ils sont 102 hommes au palmarès pour 16 femmes.

Sur les quelque 200 à 300 candidatures soumises bon an mal an à l'Académie, cinq sont retenues avant l'été. Les membres du jury sont chargés de les lire attentivement et discrètement avant le choix final peu avant l'annonce. Les délibérations restent secrètes pendant 50 ans.

Après les sciences en début de semaine, la saison Nobel se poursuit vendredi à Oslo avec la paix, pour s'achever lundi avec l'économie.