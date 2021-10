Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Italie: mobilisation pacifique contre le pass sanitaire -

Des milliers d'opposants à l'obligation du pass sanitaire pour travailler, entrée en vigueur vendredi en Italie, se sont mobilisés à travers le pays pour manifester et bloquer l'entrée des ports ou des entrepôts, sans incidents majeurs à déplorer après les violences du week-end dernier.

- USA: prochaine levée des restrictions d'entrée pour les vaccinés -

Après plus de dix-huit mois de fermeture des frontières, les Etats-Unis les rouvriront le 8 novembre aux millions de voyageurs qui ne pouvaient plus les franchir à cause de la pandémie, mais à condition qu'ils soient vaccinés.

- Le Danemark va proposer une dose de rappel à tous les vaccinés -

Au Danemark, où les restrictions pour lutter contre la pandémie ont été levées début septembre, les autorités sanitaires vont proposer à tous une troisième dose de vaccin anti-Covid, a indiqué le ministre de la Santé.

- Afrique du Sud: vaccination à partir de 12 ans -

L'Afrique du Sud va commencer la vaccination contre le Covid pour les adolescents à partir de 12 ans la semaine prochaine et offrir une possibilité de troisième dose aux personnes présentant des problèmes d'immunité, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

- GB: tests antigéniques pour les voyageurs -

Les voyageurs vaccinés contre le coronavirus arrivant en Angleterre pourront à partir du 24 octobre effectuer au deuxième jour après leur arrivée un test antigénique, moins coûteux et plus rapide qu'un test PCR, a annoncé le gouvernement britannique.

Cette mesure entre en vigueur à temps pour la semaine des vacances scolaires d'automne, qui commence le 25 octobre. Elle exclut néanmoins les passagers en provenance des pays classés à risque, figurant sur la liste rouge.

- France: les tests désormais payants pour les non vaccinés -

Les tests de dépistage du Covid-19 sont devenus payants vendredi pour les Français non vaccinés, qui semblaient s'accommoder de cette nouvelle règle devant les pharmacies.

Les tests dits de "confort" resteront toutefois gratuits dans les territoires français ultramarins en état d'urgence sanitaire, dont les Antilles, la Guyane et Mayotte.

- La Nouvelle-Calédonie de nouveau confinée ce week-end -

Un confinement strict de la population sera rétabli durant ce week-end dans l'archipel français de Nouvelle-Calédonie, où le recul de l'épidémie est jugé insuffisant pour espérer éviter un rebond.

- La Réunion tombe le masque sur la voie publique -

L'obligation de porter un masque systématiquement sur la voie publique sera levée à La Réunion à compter de lundi, a annoncé le préfet vendredi, jour où prend fin l'état d'urgence sur cette île de l'océan Indien.

- Le président letton atteint du Covid-19, malgré le vaccin -

Le président letton Egils Levits a contracté le Covid-19 bien qu'il ait été complètement vacciné au printemps, a annoncé son chef de cabinet.

- Plus de 4,87 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.878.719 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 721.567 morts, suivis par le Brésil (602.099), l'Inde (451.814), le Mexique (283.574) et la Russie (221.313).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

