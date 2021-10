Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Brésil: la divulgation d'un rapport incriminant Bolsonaro reportée -

Le Sénat du Brésil a annoncé dimanche le report d'une journée, de mardi à mercredi, de la divulgation très attendue d'un rapport d'une commission d'enquête censé incriminer Jair Bolsonaro pour sa politique jugée irresponsable et "criminelle" durant la pandémie de coronavirus.

- Fin de la distanciation physique à La Mecque pour les fidèles vaccinés -

Les fidèles vaccinés ont pu prier côte à côte dimanche dans la Grande mosquée de La Mecque pour la première fois depuis le début de la pandémie de Covid-19, après la levée de la distanciation sociale par les autorités en Arabie saoudite.

- Malgré tout ses efforts, la NBA n'a pas atteint le 100% de vaccinés -

Protocoles contraignants, retenues salariales, mise à l'écart... à défaut de pouvoir imposer aux joueurs la vaccination contre le Covid-19, la NBA et ses franchises auront tout tenté pour atteindre les 100% d'injectés avant le début de saison mardi, sans y parvenir. Les réfractaires à la vaccination sont passés de 10% du contingent avant les stages de présaison à 4%, selon divers médias.

- Russie: plus de 1.000 morts en 24h -

La Russie a dépassé samedi la barre symbolique du millier de décès quotidiens dus au Covid-19, signe d'une épidémie en pleine explosion sur fond de vaccination poussive de la population et de mesures de restriction très limitées.

Le décompte officiel du gouvernement fait état de 1.002 décès et de 33.208 nouvelles contaminations, des records pour le troisième jour consécutif. La Russie est le pays le plus durement touché en Europe par le coronavirus.

- Marathon de New York: des milliers de coureurs étrangers interdits d'entrée -

Des milliers de coureurs étrangers, dont les ressortissants européens, britanniques, indiens et chinois, ne pourront pas participer au mythique marathon de New York le 7 novembre, veille de la réouverture des frontières des Etats-Unis fermées depuis un an et demi en raison de la pandémie.

- Insécurité alimentaire au Guatemala -

Une majorité d'habitants qui ont faim, des enfants qui en meurent: les catastrophes climatiques et la pandémie de Covid-19 ont plongé le Guatemala dans l'une des pires situations d'insécurité alimentaire jamais connues, s'est alarmé samedi le Défenseur local des droits de l'homme.

- Plus de 4,87 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.878.719 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 724.317 morts, suivis par le Brésil (603.282), l'Inde (451.814), le Mexique (283.574) et la Russie (221.313).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burs-am/ybl/mav/roc