Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Pfizer: 3ème dose efficace à 95,6% -

Une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 développé par l'alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques, selon une étude des deux laboratoires publiée jeudi.

- L'Inde a administré un millard de doses de vaccin -

L'Inde a administré jeudi sa milliardième dose de vaccin contre le Covid-19, six mois après une flambée dévastatrice des cas qui avait fait craindre l'effondrement de son système de santé.

Selon le gouvernement, environ trois quarts des adultes de ce pays de 1,3 milliard d'habitants ont reçu une injection, et environ 30% sont complètement vaccinés.

Officiellement, l'Inde totalise environ 452.000 décès, mais ce chiffre est considéré comme largement sous-estimé.

- Dizaines de milliers de soignants morts du Covid -

Entre 80.000 et 180.000 professionnels de la santé sont morts du Covid entre janvier 2020 et mai de cette année, selon une estimation de l'Organisation mondiale de la santé publiée jeudi.

"Il est essentiel que les professionnels de la santé soient vaccinés en priorité. Les données de 119 pays suggèrent qu'en moyenne, deux professionnels de la santé sur cinq dans le monde sont entièrement vaccinés", mais moins de un sur dix en Afrique, selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Dégradation sanitaire au Royaume-uni -

Le Royaume-Uni a enregistré jeudi plus de 50.000 cas pour la première fois depuis la mi-juillet, confirmant la dégradation sanitaire à l'origine d'appels de plus en plus pressants à réimposer des restrictions, comme le port du masque en intérieur.

- Arrêt de travail pendant onze jours à Moscou -

La mairie de Moscou a ordonné jeudi la fermeture du 28 octobre au 7 novembre des entreprises et organisations non essentielles afin d'endiguer sa flambée la plus meurtrière de l'épidémie.

Sont exemptés les lieux de "vente de médicaments, de produits alimentaires et de première nécessité".

Le président Vladimir Poutine s'abstiendra lui de participer en personne à tout événement pendant une période chômée décrétée au niveau national du 30 octobre au 7 novembre, compte tenu de la "situation épidémiologique difficile".

- La Lettonie se reconfine -

La Lettonie s'est reconfinée jeudi pour un mois, fermant les magasins non essentiels, cinémas, théâtres et coiffeurs.

- Record de décès en Ukraine -

L'Ukraine a enregistré jeudi un nouveau record quotidien de décès (546) et de contaminations (22.415), face à une nouvelle vague épidémique sur fond de campagne laborieuse de vaccination.

Les passagers des bus, des trains et des avions doivent désormais présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif.

- Quelques nouveaux cas en Chine -

La Chine a annulé jeudi des centaines de vols, fermé des écoles et intensifié les dépistages dans certaines régions après la découverte de cas de Covid-19 liés à un groupe de touristes tous liés à un couple de personnes âgées ayant participé à un voyage organisé.

Le ministère chinois de la Santé a cité jeudi 13 nouveaux cas au niveau national.

- Melbourne: fin du sixième confinement -

Malbourne, l'une des villes les plus verrouillées au monde, met fin jeudi à son sixième confinement.

Depuis le début de la pandémie, la deuxième plus grande ville d'Australie a cumulé plus de 260 jours d'enfermement.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.919.295 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, jeudi à 10H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 731.265 morts, suivis par le Brésil (604.228), l'Inde (452.811), le Mexique (285.347) et la Russie (227.389).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.