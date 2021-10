Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le Kremlin blâme les Russes -

Le Kremlin a reconnu vendredi l’échec de sa campagne de vaccination anti-Covid en comparaison avec l'Europe, mais a pointé du doigt la responsabilité de la population.

La Russie a enregistré vendredi de nouveaux records quotidiens de décès (1.064) et de contaminations. A peine un tiers des Russes se sont fait vacciner sur fond de méfiance à l'égard des vaccins développés par Moscou.

- Record de décès en Ukraine -

L'Ukraine a enregistré vendredi un record de nouvelles contaminations et de décès (614) pour la deuxième journée consécutive, alors que la capitale, Kiev, s'apprête à réintroduire des restrictions strictes.

- Le vaccin Pfizer efficace à 90% chez les enfants -

Le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer est efficace à 90,7% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie chez les enfants âgés de 5 à 11 ans, a affirmé vendredi l'entreprise, dont la demande d'autorisation de son remède pour cette tranche d'âge doit être examinée la semaine prochaine aux Etats-Unis.

- Iran: reprise des prières collectives à Téhéran -

L'Iran, pays le plus touché du Moyen-Orient par la pandémie de Covid-19, a autorisé les fidèles à assister aux prières du vendredi à Téhéran pour la première fois en près de 20 mois, a rapporté l'agence de presse iranienne Isna.

- Australie: Melbourne célèbre la fin des confinements -

Les habitants de Melbourne ont profité vendredi de la réouverture de la ville après l'une des plus longues séries de confinements au monde pour se rendre dans les bars, restaurants ou chez le coiffeur.

Depuis le début de la pandémie, les cinq millions de Melbournais ont dû rester enfermés chez eux pendant plus de 260 jours au total, en six confinements. Mais maintenant que 70% des personnes éligibles à Melbourne et dans l'État de Victoria (sud-est) sont entièrement vaccinées, les restrictions qui ont débuté le 5 août sont levées.

- La pandémie, aubaine pour le vélo "made in Portugal" -

Les commandes de vélos se sont envolées au Portugal, numéro un en Europe pour la fabrication de bicyclettes, avec la crise sanitaire.

Le secteur souffre toutefois des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondial, les délais de livraison de composants pouvant aller "jusqu'à deux ou trois ans" de la part des fournisseurs, majoritairement asiatiques.

- Grèce: tourisme en hausse, mais affecté par la pandémie -

Les arrivées de touristes étrangers en Grèce ont fortement augmenté cette année, après l'effondrement de 2020 lié à la pandémie, mais elles restent toujours très en dessous de leur niveau d'avant-Covid, selon des chiffres de la Banque centrale publiés vendredi.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4.926.579 morts dans le monde depuis que le bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 733.218 décès pour 45.301.092 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 604.679 morts, l'Inde (453.042 morts), le Mexique (285.669 morts) et la Russie (228.453 morts).

