Cinéma africain: le palmarès du 27e Fespaco de Ouagadougou

Palmarès de la 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, plus grand festival de cinéma africain, qui s'est achevée samedi:

- Etalon d'or de Yennenga: "La femme du fossoyeur" de Ahmed Khadar (Somalie)

- Etalon d'argent: "Freda" de Gessica Geneus (Haïti)

- Etalon de bronze: "Une histoire d'amour et de désir" de Leyla Bouzid (Tunisie)

- Prix d'interprétation masculine: Alassane Sy pour "Baamum Nafi" (Sénégal)

- Prix d'interprétation féminine: Zainab Jah pour "Farewell Amor" de Ekwa Msangi (Tanzanie)

- Meilleur décor: "La Nuit des Rois" (Night Of The Kings) de Philippe Lacote (Côte d'Ivoire)

- Meilleur montage: "Souad" de Amin Ayten (Égypte)

- Prix du scénario: "Nameless" Mutiganda Wa Nkunda (Rwanda)

- Prix de l'image: "This is not a burial, it is a resurrection" de Jeremiah Lemohang Mosese (Lesotho)

- Prix du son: "Freda" de Gessica Geneus (Haïti)

- Meilleure musique: "La femme du fossoyeur" de Ahmed Khadar (Somalie)

- Etalon d'or documentaire long métrage: "Garderie Nocturne" de Moumouni Sanou (Burkina Faso)

- Étalon d'argent documentaire long métrage: "Marcher sur l'eau" de Aissa Maiga (Sénégal-Mali)

- Étalon de bronze documentaire long métrage: "Makongo" de Elvis Sabin Ngaibino (République centrafricaine)

- Poulain d'or fiction court métrage: "Serbi" (Les Tissus blancs) de Moly Kane (Sénégal)

- Poulain d'argent fiction court métrage: "Amani" de Alliah Fafin (Rwanda)

- Poulain de bronze fiction court métrage: "Zalissa" de Carine Bado (Burkina Faso)

- Poulain d'or documentaire court métrage: "Ethereality" de Kantarama Gahigiri (Rwanda)

- Poulain d'argent court métrage: "Je me suis mordue la langue" de Nina Khada (Algérie)

- Poulain de bronze court métrage: "Nuit debout" de Nelson Makengo (RDCongo)

MENTIONS SPECIALES

- Mention spéciale à "Tabaski" de Laurence Attali (Sénégal)

- Mention spéciale du jury: "La traversée" de Irène Tassembedo (Burkina Faso)

SECTION PERSPECTIVES

- Prix Paul Robson: "Traverser" de Joël Akafou (Côte d'Ivoire)

- Prix Oumarou Ganda: "Tug of War" Amil Shivji (Tanzanie)

SECTION BURKINA FASO

- Meilleur film burkinabè: "Sur les traces d'un migrant" de Delphine Yerbanga

- Meilleur espoir burkinabè: "Après ta révolte, ton vote" de Kiswendsida Parfait Kaboré