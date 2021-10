Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Le marathon de Wuhan reporté -

Le marathon de Wuhan, qui devait se tenir dimanche, a été reporté au pied levé alors que l'inquiétude grandit d'une résurgence du coronavirus en Chine à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

La Chine a signalé dimanche 26 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, à un peu plus de 100 jours du début des Jeux.

Les autorités ont annoncé dimanche la suspension des voyages organisés inter-provinciaux dans cinq régions où des cas ont été détectés, dont Pékin. Certaines villes et certaines parties de la Mongolie intérieure ont également suspendu les services de bus et de taxi.

La 40e édition du marathon de Pékin, prévue le week-end prochain, pourrait également être retardée, a rapporté le média local Beijing Daily.

- Vote des habitants de l'île de Pâques sur une réouverture -

Restés coupés du monde depuis plus d'un an et demi en raison de la pandémie, les habitants de l'Ile de Pâques votent dimanche pour savoir s'ils doivent rouvrir ou non leur territoire aux touristes.

Le résultat du vote des Rapa Nui ne sera pas contraignant et la décision finale reviendra aux autorités sanitaires de la région de Valparaiso, dont dépend l'île, ou du ministère de la Santé qui n'a pas encore dit s'il comptait se plier ou non à la consultation.

- Football: Milan retrouve Théo Hernandez, testé négatif -

L'international français de l'AC Milan Théo Hernandez, testé positif au Covid-19 le 13 octobre, va pouvoir sortir de son isolement et retrouver le groupe milanais après un test négatif, a annoncé dimanche le club de football rossonero.

Le latéral âgé de 24 ans, frère de Lucas Hernandez et sélectionné pour la première fois chez les Bleus en septembre, avait été testé positif au retour de la Ligue des nations remportée par l'équipe de France en Italie.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.941.032 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 735.801 morts, suivis du Brésil (605.457), de l'Inde (454.269), du Mexique (286.259) et de la Russie (230.600).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

