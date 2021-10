Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Mettre fin à la pandémie, "un choix" selon le chef de l'OMS -

La pandémie de Covid-19 prendra fin "lorsque le monde choisira d'y mettre fin" car "tous les outils" sont désormais disponibles pour combattre le virus, a déclaré dimanche lors d'une conférence à Berlin le chef de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, renouvelant ses appels à une distribution plus équitable des vaccins.

Il a déploré que jusqu'ici "le monde n'ait pas utilisé ces outils à bon escient", soulignant qu'avec "près de 50.000 décès par semaine" dans le monde, "la pandémie est loin d'être terminée".

- 6 milliards de livres dédiés à la santé britannique -

Le ministre des Finances britannique Rishi Sunak a annoncé dimanche débloquer 6 milliards de livres supplémentaires (7 milliards d'euros) pour aider le service public de santé britannique (NHS) à résorber les retards accumulés pendant la crise sanitaire, dans le cadre de son nouveau budget.

Sur cette enveloppe, 2,3 milliards de livres (2,7 milliards d'euros) serviront à créer quelques 100 centres de diagnostic "à guichet unique" afin de dépister les maladies potentiellement mortelles, comme le cancer. Un milliard et demi sera, lui, utilisé pour "l'augmentation de la capacité des lits, l'équipement et de nouveaux centres chirurgicaux".

- Ed Sheeran testé positif au Covid-19 -

Ed Sheeran, star britannique de la pop, a annoncé dimanche avoir été testé positif au Covid-19, à moins d'une semaine de la très attendue sortie de son nouvel album.

"Je ne vais pas pouvoir remplir mes engagements en personne pour l'instant et je vais faire le maximum des interviews et des performances prévues depuis chez moi", a fait savoir le compositeur et interprète du succès mondial "Shape of You" (2017).

Son prochain album, "=", doit sortir le vendredi 29 octobre.

- Le marathon de Wuhan reporté -

Le marathon de Wuhan, qui devait se tenir dimanche, a été reporté au pied levé alors que l'inquiétude grandit d'une résurgence du coronavirus en Chine à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Pékin.

La Chine a signalé dimanche 26 nouveaux cas de Covid-19 dans le pays, à un peu plus de 100 jours du début des Jeux.

La 40e édition du marathon de Pékin, prévue le week-end prochain, pourrait également être retardée, a rapporté le média local Beijing Daily.

- Football: Milan retrouve Théo Hernandez, testé négatif -

L'international français de l'AC Milan Théo Hernandez, testé positif au Covid-19 le 13 octobre, va pouvoir sortir de son isolement et retrouver le groupe milanais après un test négatif, a annoncé dimanche le club de football rossonero.

- Plus de 4,9 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.941.032 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, dimanche à 10H00 GMT.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 735.930 morts, suivis du Brésil (605.644), de l'Inde (454.269), du Mexique (286.259) et de la Russie (230.600).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

