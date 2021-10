Du gaz toxique dégagé dans l'incendie d'un porte-conteneurs au large du Canada

Les gardes-côtes canadiens envisageaient dimanche soir de dépêcher des pompiers à bord du porte-conteneurs chypriote dont l'incendie, qui génère depuis samedi un gaz toxique au large de la côte pacifique canado-américaine, a entraîné l'évacuation de la majorité de l'équipage.

"L'incendie sur le Zim Kingston a été stabilisé", a twitté la garde côtière canadienne en fin de journée, après avoir mobilisé plusieurs navires tout le week-end pour circonscrire le feu, qui a pris à l'avant du cargo.

"Selon les conditions météorologiques de demain (lundi), des pompiers spécialisés dans les matières dangereuses monteront à bord du navire pour combattre tout feu persistants et s'assurer qu'ils soient éteints", ont poursuivi les gardes-côtes, alors qu'une forte tempête est annoncée lundi sur la côte ouest nord-américaine, de San Francisco à Vancouver.

L'armateur du navire, la société chypriote Danaos, a annoncé à l'AFP l'envoi à bord d'experts en sinistres "pour s'assurer que les conditions sont réunies pour permettre le retour" des 16 membres d'équipage qui en étaient partis samedi. Cinq marins, dont le capitaine, sont restés sur le porte-conteneurs.

"Des navires de remorquage d'urgence ainsi que d'autres remorqueurs nous aideront à surveiller l'évolution de la situation pendant la nuit pour s'assurer que les cinq membres d'équipage du navire sont en sécurité" et que le navire reste sécurisé, a dit dimanche soir la garde côtière.

Bien qu'a priori la situation ne présente pas de risques à terre, tels qu'une marée noire ou une marée toxique, "de forts coups de vent sont prévus dans la région" dimanche soir et "les équipes surveilleront la qualité de l'air tant sur l'eau qu'à partir du rivage", ont précisé les autorités face aux inquiétudes suscitées par la fumée chimique dégagée par le brasier.

Les services météorologiques canadiens ont averti qu'"une tempête automnale plutôt intense" allait frapper le littoral canadien dès dimanche soir avec des vents de 70 à 90km/h attendus dans la région de Victoria (Colombie-Britannique), au large de laquelle le porte-conteneurs mouille.

Précisément, le navire chypriote se trouve dans le détroit Juan de Fuca qui marque la frontière maritime entre le Canada et les Etats-Unis, a expliqué son armateur.

Il se trouvait dans ces eaux frontalières vendredi soir "en attendant de pouvoir accéder au port de Vancouver, lorsqu'un épisode météorologique extrême a causé une gîte importante du navire, ce qui a entraîné la chute par-dessus bord de conteneurs", a résumé l'armateur chypriote.

C'est à la suite de cet incident que deux conteneurs endommagés ont pris feu samedi, a indiqué la société Danaos, tandis que les gardes-côtes canadiens avaient indiqué dimanche matin qu'"un incendie a éclaté dans 10 conteneurs".

La décision d'évacuer avait alors été prise par le capitaine du navire et 16 personnes ont été évacuées, selon les gardes-côtes. Le capitaine du porte-conteneurs "et du personnel clé sont restés à bord pour superviser la lutte conte l'incendie", avait précisé Danaos.

"En raison de la nature des produits chimiques à bord du porte-conteneurs, l'application d'eau directement sur le feu n'est pas une option", ont souligné les gardes-côtes canadiens sur Twitter.

Un remorqueur déployé sur le site de l'incendie, le Seaspan Raven, a toutefois "refroidi la coque du Zim Kingston en l'aspergeant d'eau froide" dans la nuit de samedi à dimanche, ont ajouté les autorités canadiennes.

Selon la télévision publique Radio-Canada, 40 conteneurs seraient perdus dans l'océan Pacifique et les gardes-côtes canadiens et leurs homologues américains travaillaient ensemble pour les retrouver. Le porte-conteneurs transporte plus de 52 tonnes de produits chimiques, selon Radio-Canada.