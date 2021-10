Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Russie: plus de 44.000 décès en septembre -

La Russie a enregistré 44.265 décès liés au Covid-19 en septembre, a annoncé vendredi l'agence des statistiques Rosstat, un chiffre presque deux fois supérieur à celui établi par le gouvernement pendant la même période.

Le bilan total de la pandémie en Russie s'établissait à près de 450.000 morts fin septembre, selon Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés au virus.

- Suède: la réponse au Covid jugée "insuffisante" -

La Suède a apporté une réponse initiale "insuffisante" et "lente" face à l'épidémie, a déclaré une commission indépendante chargée d'enquêter sur la gestion de la crise par ce royaume.

- Vaccins: Paris réclame une redistribution plus équitable -

La France a plaidé à Rome pour une "redistribution plus forte des vaccins" à destination des pays en développement et estimé qu'il fallait débloquer 100 milliards de dollars pour les aider à relancer leurs économies terrassées par la pandémie.

Les ministres des Finances et de la Santé des pays du G20, réunis à Rome, se sont engagés à accroître leur soutien aux pays vulnérables et à "maîtriser" la pandémie de coronavirus "partout et le plus rapidement possible".

- OMS: Tedros Adhanom Ghebreyesus seul candidat à sa succession -

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Ethiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, en première ligne dans la lutte contre la pandémie, est seul candidat à sa succession et sa réélection ne fait guère de doute.

- France: la reprise épidémique se confirme -

"La reprise épidémique se confirme" en France et commence à se ressentir à l'hôpital, a souligné l'agence sanitaire Santé publique France dans son point hebdomadaire.

- Chine: des centaines de vols annulés -

Les aéroports de Pékin ont annulé des centaines de vols et les conditions de déplacement ont été renforcées à travers la Chine pour lutter contre l'apparition de foyers épidémiques de Covid-19.

Une dizaine de régions font face à des flambées sporadiques, ce qui a conduit les autorités à assigner des millions d'habitants à domicile, à intensifier les dépistages et à restreindre les déplacements entre les provinces.

- Ukraine: nouvelle flambée de l'épidémie -

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé ses compatriotes à faire preuve d'intelligence en se faisant vacciner pour endiguer une nouvelle flambée de l'épidémie.

- Afrique du Sud: vaccination près des bureaux de vote -

Un millier de centres de vaccination vont être installés près de bureaux de vote lundi en Afrique du Sud, où les habitants sont appelés aux urnes pour des élections locales.

- Pass sanitaires frauduleux -

"Les autorités nationales en France et en Pologne enquêtent" sur l'utilisation frauduleuse de clés cryptographiques pour générer les QR Code des certificats de vaccination européens, a confirmé la Commission européenne.

- Ouganda: réouverture des écoles en janvier -

Les écoles en Ouganda, fermées depuis mars 2020 en raison de la pandémie, rouvriront en janvier 2022 quel que soit le taux de vaccination dans le pays, a annoncé le président Yoweri Museveni.

- Plus de 4,97 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 4.979.103 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 743.362 morts, suivis du Brésil (607.068), de l'Inde (457.191), du Mexique (287.631) et de la Russie (236.220).

Ces chiffres se fondent sur les bilans officiels quotidiens de chaque pays, excluant les révisions à la hausse réalisées a posteriori par certains organismes statistiques. En prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, l'OMS estime que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.

