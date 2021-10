Pluie-inondation: vigilance orange pour quatre départements du sud-est

Après l'Ardèche, le Gard et la Lozère, Météo-France a placé samedi le Var en vigilance orange pour pluie et inondation, portant à quatre le nombre des départements du sud-est concernés par cet épisode cévenol et méditerranéen.

Les départements de l'Ardèche et du Gard sont également en vigilance orange pour crues, avec notamment le Baume-Chassezac en Ardèche et les Gardon d'Alès et d'Anduze dans le Gard.

Sur le massif des Cévennes, à cheval sur le Gard et la Lozère, "c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur intensité ponctuelle qui font que cet événement nécessite une vigilance toute particulière", justifiait l'organisme samedi matin.

Depuis le début de cet épisode vendredi, des précipitations de 284 mm ont été relevées à Villefort (Lozère), de 228 mm au Mont Aigoual (Gard), ou encore de 212 mm à La Souche (Ardèche), relevait Météo-France dans son dernier bulletin à 13h00. Sur la totalité de l'épisode, qui devrait se terminer dimanche à 09h00, les cumuls pourraient même atteindre les 450 mm sur le relief des Cévennes.

Après une accalmie dans l'après-midi, les précipitations devraient reprendre dans cette zone samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche, accompagnées d'orages plus au sud dans les plaines, avant de cesser dimanche matin.

Interrogé samedi matin par l'AFP, un porte-parole du SDIS du Gard a indiqué qu'il s'agit de "phénomènes normaux, intenses, mais normaux. (...) Nous sommes sur ce qui était prévu", tout en précisant que "le phénomène commençait à s'évacuer vers la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Var".

Sur le Var justement, "les averses se généralisent et remontent de la mer vers les Alpes", précisait ce même bulletin de Météo-France de 13h00, avec par exemple 74 mm déjà tombés sur la commune de Méounes-lès-Montrieux.

Dans ce département, les averses venant de la mer et les pluies devraient se poursuivre dans l'après-midi, notamment sur les îles et au sud d'une ligne Bandol-Saint-Raphaël. En 24h00, d'ici dimanche à 09h00 du matin, Météo-France prévoit des cumuls de 120 mm, voire localement 150 mm.