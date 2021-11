Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- USA: frontières rouvertes aux vaccinés -

Les Etats-Unis rouvrent lundi leurs frontières terrestres et aériennes aux voyageurs vaccinés contre le Covid-19, après 20 mois de restrictions particulièrement mal vécues en Europe ou chez les voisins mexicains et canadiens.

Plus d'une trentaine de pays sont concernés par la levée du "travel ban". Mais l'entrée ne sera pas totalement libre: les autorités américaines entendent surveiller le statut vaccinal des voyageurs, tout en continuant d'exiger des tests négatifs.

Pour ceux arrivant par les airs, les Etats-Unis demandent à partir de lundi, outre une preuve de vaccination et un test dans les trois jours avant le départ, la mise en place par les compagnies aériennes d'un système de suivi des contacts.

Pour la voie terrestre, la levée des restrictions se fera en deux temps. Dès lundi peuvent traverser la frontière du Canada ou du Mexique les personnes venant pour des raisons jugées non-essentielles, par exemple familiales ou touristiques, à condition d'être vaccinées.

Les personnes venant pour motifs impérieux - comme les chauffeurs routiers - en seront dispensées.

A partir de janvier, l'obligation vaccinale vaudra pour tous les visiteurs franchissant les frontières terrestres, quel que soit leur motif d'entrée.

- Allemagne: taux d'incidence record -

Le taux d'incidence mesurant le nombre de nouveaux cas de coronavirus par 100.000 habitants en Allemagne a atteint lundi 201,1 sur les sept derniers jours, un niveau record depuis le début de la pandémie.

Dans l'Etat de Saxe (Est), où le taux d'incidence atteint plus du double de la moyenne nationale à 491,3, les personnes non vaccinées sont soumises à de nouvelles restrictions lundi. L'accès aux restaurants en intérieur et aux événements en intérieur sera limité aux personnes totalement vaccinées ou pouvant présenter une preuve de guérison.

- Russie: fin de la période chômée -

La Russie a repris une vie normale lundi après une semaine chômée nationale décrétée par les autorités pour enrayer la propagation du coronavirus, alors que le pays continue d'enregistrer des dizaines de milliers de nouvelles contagions et plus de mille morts chaque jour.

La majorité des régions russes ont décidé de ne pas prolonger ces mesures et seules quelques unes, parmi lesquelles celle de Novgorod (Nord-Ouest) ou encore de Tomsk (Sibérie), ont opté pour une prolongation d'environ une semaine.

- France: retour massif du masque à l'école -

Pour le retour des vacances de la Toussaint, les élèves de l'école élémentaire ont remis le masque lundi dans 39 départements de France métropolitaine où ils l'avaient enlevé, ainsi qu'à l'île de La Réunion, une décision gouvernementale justifiée par la recrudescence de l'épidémie.

- Plus de cinq millions de morts -

La pandémie a fait plus de 5.047.055 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP lundi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (754.431), devant le Brésil (609.447) l'Inde (461.057), le Mexique (289.734) et la Russie (248.004) .

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.

burx-ang/mw/lep