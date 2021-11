L'ONU affirme que l'Ethiopie retient 72 chauffeurs du PAM dans le nord en guerre

L'ONU a affirmé mercredi que l'Ethiopie retenait 72 chauffeurs du Programme alimentaire mondial (PAM) dans une ville du nord du pays située sur la seule route permettant l'acheminement d'aide humanitaire au Tigré, région ravagée par la guerre et la famine.

Ces détentions interviennent au lendemain d'arrestations d'employés éthiopiens de l'ONU, en pleine intensification des efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit qui oppose depuis un an rebelles tigréens et forces progouvernementales.

"Nous confirmons que 72 chauffeurs contractuels engagés par le PAM sont détenus à Semera. Nous sommes en contact avec le gouvernement éthiopien afin de comprendre les raisons de leur détention", a affirmé un porte-parole de l'ONU.

"Nous plaidons auprès du gouvernement pour assurer leur sécurité et l'entière protection de leurs droits légaux et humains", a ajouté ce porte-parole.

La veille, 22 employés éthiopiens de l'ONU ont été arrêtés après un vaste coup de filet ciblant des Tigréens dans la capitale Addis Abeba.

Six d'entre eux ont été libérés mais 16 restaient en détention mardi soir, selon le porte-parole de l'organisation à New York, Stéphane Dujarric.

Ces arrestations font suite à l'état d'urgence décrété la semaine dernière par le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, alors que les combattants rebelles ont menacé de marcher sur la capitale.

Selon des avocats, des milliers de Tigréens sont détenus de manière arbitraire depuis l'annonce de ces mesures, qui permettent aux autorités de détenir sans mandat toute personne soupçonnée de soutenir des "groupes terroristes".

Aucune information relative à l'origine ethnique des chauffeurs détenus à Semera n'était disponible dans l'immédiat, mais l'ONU a par le passé engagé des Tigréens pour transporter de l'aide vers la région, où plusieurs centaines de milliers de personnes vivent dans la faim.

Seule 15% de l'aide nécessaire a pu parvenir au Tigré, via Semera, selon des estimations de l'ONU.

- "Actes ignobles" -

La guerre a débuté le 4 novembre 2020 quand le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF), qu'il accusait d'avoir attaqué des bases militaires.

Le prix Nobel de la paix 2019 a déclaré la victoire trois semaines plus tard. Mais les combattants du TPLF ont repris en juin l'essentiel du Tigré, puis avancé dans les régions voisines de l'Amhara et de l'Afar, où se trouve Semera.

Le TPLF, et ses alliés de l'Armée de libération oromo (OLA), affirment désormais se trouver à environ 300 kilomètres au nord d'Addis Abeba, après s'être emparés de villes-clés en Amhara.

La guerre, qui a fait des milliers de morts et déplacé plus de deux millions de personnes, est jalonnée d'exactions perpétrées par les deux camps.

Mercredi, l'ONG Human Rights Watch (HRW) a affirmé dans un rapport que le "siège effectif" mené par le gouvernement sur le Tigré empêche les femmes victimes de viols d'accéder à des soins médicaux.

S'appuyant sur des témoignages de victimes âgées de 6 à 80 ans, HRW accuse les deux camps de violences sexuelles généralisées et d'avoir délibérément ciblé des structures médicales.

Amnesty International a également publié mercredi une enquête révélant que des combattants tigréens ont violé, battu et volé des femmes en août dans la localité de Nifas Mewcha, en Amhara.

Ces "actes ignobles (...) constituent des crimes de guerre et potentiellement des crimes contre l'humanité", estime la secrétaire générale d'Amnesty, Agnès Callamard.

- "Fenêtre" diplomatique -

Les efforts diplomatiques, menés notamment par les Etats-Unis, l'Union africaine (UA) et l'ONU se sont intensifiés ces derniers jours pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu.

Lundi, l'envoyé spécial de l'UA, Olusegun Obasanjo, a évoqué une "fenêtre" à exploiter, au lendemain d'une rencontre avec les leaders du TPLF dans la capitale tigréenne. Les Etats-Unis et l'ONU ont affirmé leur soutien à l'ancien président nigérian.

Mais le porte-parole du TPLF, Getachew Reda, s'est montré critique mercredi, affirmant sur Twitter que "la plupart des +initiatives de paix+ visent principalement à sauver Abiy et non à répondre aux défis politiques les plus cruciaux pour le pays".

Plusieurs pays ont appelé leurs citoyens à quitter l'Ethiopie ces derniers jours, dont le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Ces derniers ont également ordonné le départ de leur personnel gouvernemental non essentiel.