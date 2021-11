La légitime défense "n'est pas illégale", se félicite Kyle Rittenhouse, acquitté de meurtres

Le jeune Américain Kyle Rittenhouse, tout juste acquitté après avoir abattu deux hommes lors d'une manifestation antiraciste en 2020, a justifié ses actes en se félicitant que la légitime défense ne soit "pas illégale", dans une interview après ce verdict qui laisse les Etats-Unis divisés.

"Le jury est parvenu au bon verdict: la légitime défense n'est pas illégale (...) Cela a été un parcours difficile mais nous l'avons fait. Nous avons fait le plus dur", a lancé sur Fox News Kyle Rittenhouse, devenu l'égérie d'une partie de la droite américaine.

En avant-goût de cette interview du jeune homme de 18 ans, qui doit passer lundi soir, la chaîne préférée des conservateurs a diffusé des extraits où il apparaît visiblement soulagé, dans une voiture le ramenant du tribunal. D'autres passages s'attardent sur les cauchemars dont Kyle Rittenhouse dit être victime aujourd'hui.

Un porte-parole de la famille Rittenhouse, David Hancock, a ensuite déclaré que celle-ci avait été transférée vers un endroit tenu secret.

"Ils se portent bien en ce moment, ils sont dans un endroit tenu secret, ils forment une famille et tout le monde est ravi", a-t-il déclaré à la chaîne CBS.

Kyle Rittenhouse était jugé pour avoir tué deux hommes de 26 et 36 ans et blessé un troisième, le 23 août 2020 dans la ville de Kenosha (Wisconsin), avec un fusil semi-automatique AR-15 dont il s'était muni pour sortir avec des groupes armés "protéger" les commerces, lors de manifestations contre le racisme. Il avait plaidé la légitime défense, assurant avoir tiré après avoir été pris en chasse et attaqué par ces trois hommes, tous blancs comme lui.

- "S'il avait été noir..." -

Au bout d'un procès qui a passionné l'Amérique et une nouvelle fois souligné les fractures du pays sur les armes à feu et le mouvement Black Lives Matter, les douze jurés d'un tribunal de l'Etat du Wisconsin l'ont déclaré "non coupable" des cinq chefs d'accusation qui pesaient contre lui, dont celui de meurtre.

"Nous sommes toujours sous le choc de ce résultat. Nous ne pouvons pas y croire (...) il aurait dû prendre 40 ans de prison", a déclaré samedi John Huber, le père d'une des victimes, sur CNN. A l'écran, l'homme tenait une petite urne funéraire et une photo, lançant "voilà mon fils".

"Cela a toujours été ainsi (...) Si (Kyle Rittenhouse) avait été noir, il ne serait pas sorti" sous caution en attendant son procès, a ajouté John Huber.

Plusieurs centaines de personnes ont défilé samedi à Chicago, derrière le révérend Jesse Jackson, militant américain des droits civiques, pour protester contre l'acquittement de Kyle Rittenhouse, selon des médias locaux. "Il a le droit constitutionnel de s'opposer. Il n'a pas le droit de nous tuer", a déclaré M. Jackson au Chicago Sun Times.

"Arrêtez la guerre contre l'Amérique noire", "Combattez le pouvoir blanc", proclamaient vendredi de leur côté à New York les banderoles des manifestants se revendiquant du mouvement "Black Lives Matters". Des marches de protestation ont également eu lieu dans d'autres villes, comme à Portland où elles ont tourné à l'affrontement avec la police.

Plusieurs vedettes comme la chanteuse Lady Gaga ou l'ancien footballeur américain Colin Kaepernick ont dénoncé le verdict et le président démocrate Joe Biden s'est dit "inquiet et en colère", tout en demandant aux Américains de respecter la décision de justice.

Mais de l'autre côté du champ politique, son prédécesseur Donald Trump a salué, toujours sur Fox News, la décision des jurés, en jugeant que le jeune homme n'aurait même pas dû être poursuivi.

Un lobby pro armes, "Gun Owners of America", a également promis sur Twitter d'offrir un fusil AR-15 en récompense à Kyle Rittenhouse pour sa défense du "droit d'être armé en Amérique".