Claire GOUNON et Alexandra VARDI

Un mort et trois blessés dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem

Une personne a été tuée et trois autres ont été blessées dimanche matin lors d'une rare attaque à l'arme à feu menée par un Palestinien membre du Hamas dans la Vieille Ville de Jérusalem, ont indiqué les autorités israéliennes.

"Vers 09H00 locales (07H00 GMT), un terroriste armé a ouvert le feu dans la Vieille ville de Jérusalem. Deux civils ont été grièvement blessés et deux policiers légèrement blessés", a indiqué la police. Une journaliste de l'AFP sur place a entendu des rafales de tirs et des cris.

Dans la foulée, l'hôpital Hadassah de Jérusalem, qui a accueilli des blessés de l'attaque, a indiqué qu'une personne dans la trentaine avait succombé à ses blessures.

Il s'agit d'Eliyahu Kaye, 25 ans, nouvel immigrant originaire d'Afrique du Sud, qui a été tué "alors qu'il se rendait sur son lieu de travail", selon l'organisme qui gère le mur des Lamentations, lieu de prière le plus sacré des juifs.

Il sera inhumé lundi à Jérusalem, a annoncé la famille, qui a précisé qu'il était arrivé en Israël en 2016 et s'était engagé dans l'armée israélienne "par amour pour son pays".

Juste après cette attaque à l'arme à feu, rare dans la Vieille Ville de Jérusalem située dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël, de nombreux policiers ont été déployés. Le corps de l'assaillant est longtemps resté au sol avant que les forces de l'ordre ne confirment son décès.

Le ministre israélien de la Sécurité publique, Omer Bar-Lev, a déclaré à la télévision que l'assaillant était un Palestinien, "membre du Hamas", habitant du quartier de Shuafat, à Jérusalem-Est. Il était âgé de 42 ans selon la police.

"C'était un membre du Hamas, de la branche politique, pas de la branche armée. Selon les images que nous avons, il semble qu'il portait une grande galabeya (robe traditionnelle) ou qu'il s'était déguisé en juif orthodoxe", afin de dissimuler son arme, a dit M. Bar-Lev sur la chaîne israélienne Kan.

"Son épouse a quitté (le pays) il y a trois jours et son fils est aussi à l'étranger (....). Il semble que cette attaque soit préméditée", a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, la direction du Hamas a confirmé que l'assaillant, présenté comme Fadi Abou Chkhaydem, était bien un membre de l'organisation, sans toutefois revendiquer directement cette attaque qui intervient six mois, jour pour jour, après la fin de la dernière guerre entre Israël et le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza.

"Notre martyr à Jérusalem a passé sa vie a prêcher le jihad (…) cette opération héroïque est un avertissement à notre ennemi et son gouvernement afin qu'il cesse d'occuper nos terres", a indiqué le Hamas dans un communiqué depuis la bande de Gaza, enclave palestinienne sous strict blocus israélien.

Dans un sermon prononcé récemment dans une mosquée de Jérusalem, et dont l'AFP a visionné un enregistrement, l'assaillant accuse les Israéliens "d'être les pères de l'oppression, financés par Satan et les Emirats arabes unis", pays qui a normalisé l'année dernière ses relations avec Israël.

- Appel à la vigilance -

Après cette attaque, le Premier ministre israélien Naftali Bennett a demandé à "renforcer" le dispositif sécuritaire à Jérusalem et appelé à la "vigilance" à l'approche d'ailleurs des fêtes juives de Hanouka, célébrées à partir du 28 novembre.

Le président Yitzhak Herzog, qui s'est envolé dimanche pour Londres, a affirmé que "la communauté internationale devrait reconnaitre le Hamas comme une organisation terroriste", selon un communiqué de son bureau.

La police israélienne a par ailleurs annoncé avoir arrêté un Palestinien, habitant de la région de Jénine (dans le nord de la Cisjordanie occupée), soupçonné d'avoir poignardé un homme de 67 ans à Jaffa dimanche après-midi.

Mercredi, un Palestinien de 16 ans avait mené une attaque au couteau à Jérusalem-Est contre les forces israéliennes faisant deux blessés avant d'être abattu par la police.

Des heurts avaient éclaté dans la soirée entre résidents palestiniens et forces de l'ordre israéliennes dans le quartier d'Issawiya, à Jérusalem-Est, d'où est originaire le jeune assaillant, selon un photographe de l'AFP. Ces tensions se sont poursuivis au cours des derniers jours, selon la police et des témoins.

Jérusalem, la Cisjordanie occupée et Israël ont été le théâtre à partir d'octobre 2015 et pendant des mois d'attaques anti-israéliennes commises le plus souvent par de jeunes palestiniens isolés. Ces violences ont depuis diminué d'intensité, mais persistent de manière sporadique.

Quelque 200.000 Israéliens vivent à Jérusalem-Est, où habitent également 300.000 Palestiniens. La colonisation israélienne, illégale au regard du droit international, s'est poursuivie sous tous les gouvernements israéliens depuis 1967.