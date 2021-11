Coronavirus : le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- UE: l'agence des maladies demande des mesures "urgemment" -

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a appelé mercredi les Etats membres à prendre "urgemment" des mesures face au rebond épidémique en cours en Europe et au risque de fardeau sanitaire "très élevé" en décembre et janvier.

Les doses de rappel pour les vaccins anti-Covid doivent être "disponibles" pour les adultes, en donnant la priorité aux plus de 40 ans et aux personnes vulnérables, a estimé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après un appel en ce sens de l'ECDC.

- France: des mesures annoncées jeudi -

Le ministre français de la Santé Olivier Véran présentera jeudi de nouvelles mesures, dont "l'accélération" du calendrier de vaccination face à la 5e vague de l'épidémie, après consultation des forces politiques, a annoncé mercredi le porte-parole du gouvernement, à l'issue d'un Conseil de défense et du Conseil des ministres.

- Nouvelle-Zélande: frontières fermées jusqu'à fin avril -

La Nouvelle-Zélande a annoncé mercredi que ses frontières resteraient fermées aux voyageurs étrangers jusqu'à fin avril, au moment où l'archipel assouplit progressivement les mesures pour les arrivées internationales, jusqu'ici parmi les plus strictes au monde.

- Russie: des antivax invités dans des hôpitaux -

Des médecins russes réputés ont invité mercredi des célébrités et politiques opposés aux vaccins à se rendre dans des hôpitaux soignant des malades du Covid-19, afin de voir de leurs propres yeux les effets de la maladie.

Seuls 37,2% des Russes sont immunisés à ce jour, selon le site spécialisé Gogov.

- Antilles françaises: appel à la levée des barrages en Martinique -

L'intersyndicale qui a lancé lundi un mouvement de grève en Martinique a décidé de lever les barrages pour éviter un emballement des violences, après des tirs sur les forces de l'ordre dans les Antilles françaises.

En Guadeloupe voisine, la préfecture a décidé, après une cinquième nuit de violences, de prolonger le couvre-feu jusqu'au 28 novembre.

La Guadeloupe et, depuis peu, la Martinique, deux îles françaises des Caraïbes, sont secouées par un mouvement social pour dénoncer l'obligation vaccinale et les suspensions de soignants, mais aussi le coût de la vie, et les prix des carburants.

- Cluster en Autriche dans les stations de ski: enquête classée -

L'enquête ouverte pour déterminer d'éventuelles responsabilités pénales dans la formation d'un foyer de contamination au Covid-19 dans les Alpes autrichiennes en mars 2020 a été classée, a indiqué le parquet d'Innsbruck à l'AFP mercredi.

Cette décision "n'a pas d'incidence" sur les plaintes en civil déposées par ailleurs par une association de consommateurs. Le premier procès s'est ouvert en septembre.

- Plus de 5,16 millions de morts -

La pandémie provoquée par le coronavirus a fait au moins 5.165.289 morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé, avec 773.857 décès, devant le Brésil (613.066), l'Inde (466.584), le Mexique (292.850) et la Russie (267.819).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan global de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.

