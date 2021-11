Après le naufrage de migrants dans la Manche, cinq passeurs interpellés

Une cinquième personne soupçonnée d'être un passeur a été arrêtée dans la nuit de mercredi à jeudi, au lendemain du naufrage de 27 migrants dans la Manche, une tragédie inédite sur cette voie migratoire au centre d'une réunion de crise à Matignon.

Sont attendus à cette réunion interministérielle autour du Premier ministre Jean Castex, Gérald Darmanin (Intérieur), Eric Dupond-Moretti (Justice), Florence Parly (Armées), Annick Girardin (Mer), Jean-Baptiste Djebbari (Transports), Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Clément Beaune (Europe), avait indiqué Matignon mercredi.

Parmi les victimes figurent 17 hommes, sept femmes et trois jeunes, ainsi que deux survivants, selon un communiqué publié jeudi par le parquet de Lille.

Les deux survivants, un Irakien et un Somalien, étaient en "grave hypothermie hier" mais vont "un peu mieux aujourd'hui", a indiqué jeudi sur RTL Gérald Darmanin, précisant qu'ils allaient être rapidement entendus. Selon le parquet, leur pronostic vital n'est "a priori pas engagé".

Quatre passeurs présumés avaient été arrêtés mercredi en fin d'après-midi, suspectés d'avoir un lien avec la tragédie, avait indiqué M. Darmanin.

Selon lui, le cinquième passeur arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi avait "une plaque d'immatriculation allemande" et il avait "acheté des zodiacs en Allemagne".

Ces interpellations "n'ont pas de lien objectivé avec la procédure dont la Jirs de Lille a été saisie", a toutefois précisé le parquet de Lille.

La Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Lille a été saisie de l'enquête, ouverte pour "aide à l'entrée et au séjour irréguliers en bande organisée", "homicide et blessures involontaires" et "association de malfaiteurs".

La police aux frontières, la gendarmerie maritime et l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et l'emploi des étrangers sans titre (Ocriest) sont chargés de l'enquête, selon la source policière.

Le drame s'est déroulé sur un "long boat", un bateau gonflable fragile au fond souple dont l'utilisation par les passeurs s'est accrue depuis l'été. Le bateau serait parti de Dunkerque.

- "Organisations mafieuses" -

"Depuis le 1er janvier, nous avons arrêté 1.500 passeurs", a assuré M. Darmanin jeudi. Ils fonctionnent comme des "organisations mafieuses" qui "relèvent du grand banditisme" avec l'utilisation notamment de "téléphones cryptés".

Il y a des "associations de malfaiteurs" en Belgique, en Allemagne et en Angleterre, a affirmé le ministre, soutenant que les pays devaient travailler "ensemble" sur ce sujet.

Le drame, redouté par les autorités et les associations, est de loin le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d'Eurotunnel, empruntés jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre.

Les tentatives de traversées de la Manche à bord de petites embarcations ont doublé ces trois derniers mois, avait récemment mis en garde le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, Philippe Dutrieux.

Au 20 novembre, 31.500 migrants avaient quitté les côtes depuis le début de l'année et 7.800 migrants avaient été sauvés. Encore jeudi matin, une nouvelle tentative de traversée a eu lieu à Calais, avec 70 migrants, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais.

Selon Londres, 25.700 migrants ont réussi la traversée sur les dix premiers mois de l'année.

Emmanuel Macron a "fait savoir" à Boris Johnson lors d'un entretien téléphonique "qu'il attendait des Britanniques qu'ils coopèrent pleinement et qu'ils s'abstiennent d'instrumentaliser une situation dramatique à des fins politiques".

Le premier ministre britannique avait déclaré mercredi soir sur Sky News que les efforts face à la crise migratoire n'avaient pas été "suffisants", disant avoir "eu des difficultés à persuader certains de (ses) partenaires, en particulier les Français, d'agir à la hauteur de la situation".

Avant ce naufrage, le bilan humain depuis janvier s'élevait à trois morts et quatre disparus, après six morts et trois disparus en 2020.

A Calais, un "cercle de silence" aura lieu jeudi à 18H30 pour rendre hommage aux migrants noyés. Un rassemblement est également organisé à l'initiative d'Utopia place de la République à 20H00 à Paris.

