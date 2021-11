Maroc: Air France renforcera "si nécessaire" ses vols avant la fermeture des frontières

La compagnie Air France a annoncé vendredi qu'elle maintiendrait ses vols de et vers le Maroc et les renforcerait "si nécessaire" avant la fermeture dimanche soir des frontières aériennes du pays.

"Afin de faciliter le retour de ses clients, Air France maintient son programme de vols de et vers le Maroc les 26, 27 et 28 novembre 2021 et le renforcera si nécessaire", a-t-elle précisé à l'AFP.

Rabat avait annoncé dans un premier temps la suspension des vols directs en provenance de la France, en raison de la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 à compter de ce vendredi à 23H59, avant de repousser cette échéance à dimanche soir, afin de "faciliter l'opération de retour des citoyens marocains et des étrangers résidant au Maroc".

Il y a près de deux semaines, le royaume a renforcé les contrôles à ses frontières en raison de la hausse des cas de contaminations au Covid-19 en Europe. Ces mesures concernent toutes les personnes en provenance des pays dits de "la liste B", soit la France, plusieurs pays de l'Union européenne ainsi que le Royaume-Uni, l'Algérie et la Tunisie, selon la dernière actualisation du ministère des Affaires étrangères.

En ce qui concerne Air France, "à ce stade, tous les vols au départ de France et à destination du Maroc sont annulés du 29 novembre au 5 décembre" et les clients disposant d'un billet "sont informés individuellement et peuvent demander un remboursement ou un avoir selon la politique commerciale de la compagnie".

De même source, "le programme de vols à compter du 5 décembre sera communiqué ultérieurement", tandis que dans le sens Maroc-France, "Air France est en attente des modalités applicables à compter du 29 novembre 2021".