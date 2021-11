Nouveau variant du Covid-19: un cas en Belgique, le monde isole l'Afrique du Sud

Le nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud a déjà fait son chemin: la Belgique a annoncé vendredi être le premier pays européen à avoir détecté un cas, alors que plusieurs pays ont stoppé ou restreint les vols depuis l'Afrique australe.

Potentiellement très contagieux et aux mutations multiples, l'identification de ce nouveau variant du Covid-19 a été annoncée jeudi en Afrique du Sud. Un cas a été détectés à Hong Kong, en Israël sur une personne revenue du Malawi et également en Belgique.

"Il s'agit de quelqu'un qui venait de l'étranger. Qui a testé positivement le 22 novembre. Qui n'était pas vacciné", a annoncé à la presse en début d'après-midi le ministre belge de la Santé, Frank Vandenbroucke. Son cabinet a précisé ensuite que cette personne "venait d'Egypte et a transité par la Turquie, avant d'arriver sur le sol belge le 11 novembre.

"C'est un variant suspect, on ne sait pas si c'est un variant très dangereux. Pas de panique", a martelé le ministre.

La pandémie a fait plus de 5,18 millions de morts dans le monde selon les chiffres officiels, un bilan qui pourrait en réalité être deux à trois plus élevé, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'agence onusienne a rappelé vendredi qu'elle déconseillait "la mise en oeuvre de mesures de restrictions aux voyages".

Mais dans le sillage de la Grande-Bretagne, qui fournit un gros contingent de voyageurs et de touristes vers l'Afrique du Sud, plusieurs pays européens, dont la France, l'Italie et les Pays-Bas, ainsi que les Philippines, ont interdit les vols en provenance d'Afrique du Sud et de pays voisins d'Afrique australe.

- Chute des bourses mondiales -

Une tragédie pour le gouvernement sud-africain, juste avant l'été austral quand les parcs animaliers et hôtels font normalement le plein. Le tourisme commençait à peine à espérer une saison normale.

"Notre préoccupation immédiate est le préjudice que cette décision va causer aux industries du tourisme et aux entreprises", a expliqué la ministre sud-africaine des Affaires étrangères Naledi Pandor dans un communiqué.

D'autres nations, comme le Japon, prônent une quarantaine pour les voyageurs de cette zone.

Sur place en Afrique du Sud, certains visiteurs ne pensaient plus qu'à plier bagage, notamment des équipes européennes de l'United Rugby Championship qui devaient disputer la 6e journée du championnat et des golfeurs venus pour l'Open de Johannesburg.

Maxine Mackintosh, une Britannique de 28 ans, arrivée jeudi en Afrique du Sud comptait prendre ses premières "vraies" vacances depuis la pandémie, surf, rando, visite des vignobles. "Après le dîner, j'ai compris que j'allais devoir repartir tout de suite", a-t-elle dit à l'AFP en route vers l'aéroport. Pour éviter de rester coincée ou de subir une quarantaine.

Les craintes liées à ce nouveau variant, décelé à un moment où les restrictions sanitaires suscitent des tensions sociales et où la défiance envers la vaccination persiste, ont fait chuter les prix du pétrole et entraîné de fortes baisses des bourses mondiales.

Tokyo a perdu 2,53% à la clôture et l'ensemble des marchés, Francfort, Londres et Paris étaient chahutés. Les valeurs du transport aérien plombées.

- "Potentiel de propagation très rapide" -

"La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c'est l'introduction d'un nouveau variant qui cause encore plus de problèmes", a justifié le ministre allemand de la Santé Jens Spahn, alors que certains hôpitaux du pays sont saturés et que le débat sur une obligation vaccinale pour tous en Allemagne, comme vient de le décider l'Autriche, est sur la table.

Il faudra "plusieurs semaines" pour comprendre le niveau de transmissibilité et de virulence du nouveau variant détecté en Afrique du Sud et nommé B.1.1.529, a souligné le porte-parole de l'OMS vendredi.

Pour l'Agence européenne des médicaments (EMA), qu'il est "prématuré" de prévoir une adaptation des vaccins à ce nouveau variant.

A ce jour, 22 cas ont été signalés, touchant principalement des jeunes, selon l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD). Des cas ont également été signalés au Botswana voisin.

A ce stade, les scientifiques sud-africains ne sont pas certains de l'efficacité des vaccins existants contre la nouvelle forme du virus.

Le nouveau variant présente un nombre "extrêmement élevé" de mutations et "nous pouvons voir qu'il a un potentiel de propagation très rapide", a expliqué jeudi le virologue Tulio de Oliveira, lors d'un point presse du ministère sud-africain de la Santé.

Les métamorphoses du virus initial peuvent potentiellement le rendre plus transmissible, jusqu'à rendre le variant dominant. "Ce qui nous préoccupe, c'est que ce variant pourrait non seulement avoir une capacité de transmission accrue, mais aussi être capable de contourner certaines parties de notre système immunitaire", a déclaré un autre chercheur, le professeur Richard Lessells.

Près de 54% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, mais seulement 5,6% dans les pays à faible revenu, selon le site Our World in Data. En Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, 23,8% des personnes sont complètement vaccinées.