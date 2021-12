Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Etats-Unis: contrôle plus serré des voyageurs internationaux -

Les Etats-Unis exigeront à partir du "début de la semaine prochaine" que tous les voyageurs étrangers entrant sur le territoire présentent un test négatif réalisé dans la journée précédant le départ, en plus d'être vaccinés, a fait savoir jeudi la Maison Blanche.

L'administration du président Joe Biden a dévoilé une série de mesures destinées à doper la vaccination et à faire face à la propagation du Covid-19 pendant l'hiver, alors qu'un premier cas du nouveau variant Omicron vient d'être détecté dans le pays.

- Allemagne: restrictions durcies pour les non-vaccinés -

L'Allemagne a décidé de durcir les restrictions visant les personnes non vaccinées contre le Covid-19, leur imposant un quasi confinement, sans accès aux commerces non essentiels, restaurants, lieux de culture ou de loisirs, a annoncé jeudi Angela Merkel.

- France: premier cas d'Omicron en métropole -

Un premier cas de variant Omicron a été confirmé chez un homme résidant en Seine-et-Marne, près de Paris, dépisté à son retour d'un voyage au Nigeria, a annoncé jeudi l'Agence régionale de santé (ARS).

- UE: Omicron risque de devenir majoritaire d'ici "les tout prochains mois" -

Le variant Omicron risque de devenir majoritaire en Europe d'ici "les tout prochains mois" si les premières tendances se confirment, a estimé jeudi l'agence de l'Union européenne chargée des maladies.

- Norvège: restrictions à Oslo face à un foyer présumé d'Omicron -

Le gouvernement norvégien a introduit jeudi de nouvelles restrictions sanitaires à Oslo et dans sa région après l'apparition d'un foyer présumé du variant Omicron parmi des dizaines de personnes pourtant toutes vaccinées.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun, centres commerciaux, boutiques et taxis, le télétravail deviendra la règle là où c'est possible et le nombre de personnes sera plafonné à 100 lors des événements privés en intérieur, a décrété le gouvernement.

- Canada: animaux sauvages infectés pour la première fois -

Trois chevreuils du Québec ont été infectés par le Covid-19, les premiers cas signalés chez une espèce sauvage au Canada, a annoncé le gouvernement fédéral.

- Examen accéléré du vaccin Valneva -

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé jeudi le lancement de l'examen accéléré du vaccin anti-Covid du laboratoire franco-autrichien Valneva, avec lequel la Commission européenne a conclu un accord allant jusqu'à 60 millions de doses d'ici à 2023.

- Le Royaume-Uni approuve le traitement de GSK -

L'agence du médicament britannique (MHRA) a annoncé jeudi avoir autorisé l'anticorps monoclonal de GlaxoSmithKline contre le coronavirus chez les personnes à risque, le laboratoire britannique soulignant que le traitement restait actif contre le nouveau variant Omicron.

- Plus de 5,2 millions de morts -

La pandémie a fait au moins 5.223.072 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 11H00 GMT.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 782.100 morts, devant le Brésil (614.964), l'Inde (469.724), le Mexique (294.428) et la Russie (277.640).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui calculé à partir des chiffres officiels.