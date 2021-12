Mondial de hand: les Françaises assurent l'essentiel contre l'Angola

Les handballeuses françaises, sacrées championnes olympiques à Tokyo il y a moins de quatre mois, ont assuré l'essentiel vendredi pour leur premier match du Mondial-2021, en prenant progressivement la mesure de l'Angola (30-20), à Granollers (Espagne).

Devant une petite cinquantaine de spectateurs français massés dans les tribunes du Palais des sports de Granollers, au nord de Barcelone, les joueuses d'Olivier Krumbholz ont connu quelques approximations dans le jeu en première période, avec plusieurs pertes de balle.

Après une grosse vingtaine de minutes de jeu (8-8), les Bleues ont commencé à se détacher au score, bien aidées par l'indiscipline de l'Angola, sanctionné coup sur coup de deux exclusions temporaires qui a permis aux Françaises de passer un 5-0 et prendre le large (13-8, 27e).

Progressivement en seconde période, les Françaises ont assuré le succès face aux Angolaises, qui avaient quitté les Jeux de Tokyo dès la phase de groupe avec une victoire, un match nul et trois défaites.

"Contre l'Angola, on savait que ce serait compliqué, surtout sur le premier match. On sait que c'est une équipe avec énormément de qualités physiques. Pour la confiance de l'équipe, c'était important de gagner", a souligné Pauletta Foppa, meilleure marqueuse des Françaises vendredi soir avec 4 buts, tout comme Lucie Granier, brillante pour son premier match sur une compétition majeure.

Les Bleues ont pu compter sur leur gardienne Laura Glauser, qui a disputé la quasi totalité de la rencontre. En 55 minutes, elle a effectué 16 arrêts (46%), de quoi donner le sourire au sélectionneur Olivier Krumbholz, qui souhaite la relancer après une saison 2020/21 difficile.

"Elle a été au top. Plus le temps avançait, meilleure elle était et plus elle s'amusait. Elle a été lucide dans le rapport de force", appréciait Krumhoblz.

"Ça fait du bien. Je reviens un peu de loin. Les filles m'ont bien aidé. Le fait qu'il dise qu'il veut me relancer, c'est flatteur. Je veux être là pour le collectif", a expliqué Glauser.

Si la défense française a répondu présente, l'attaque a été un peu plus en peine. "Les arrières ont été un peu maladroites. Ça joue dur, c'est un peu déstabilisant, on prend des coups. L'attaque placée a pêché, c'est là où il va falloir être bien meilleur, avec plus de lucidité, plus de tranchant", a estimé le sélectionneur, soulignant le 6 sur 13 au tir à la mi-temps.

Les Françaises affronteront la Slovénie d'Ana Gros dimanche en fin d'après-midi (18h00), et termineront leur premier tour contre le Monténégro mardi (20h30). Le but sera de ne laisser aucun point en chemin afin d'aborder le tour principal dans les meilleures conditions, en vue du quart de finale.