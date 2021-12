Indonésie: l'activité du volcan Semeru ralentit les secours

L'activité du volcan indonésien Semeru a ralenti lundi les efforts des secours, qui ont retrouvé 22 corps, selon un dernier bilan, après l'éruption spectaculaire qui a dévasté plusieurs villages ce week-end.

Le plus haut sommet de l'île de Java a projeté samedi un vaste panache de cendres et provoqué des flots de boue brûlante qui ont envahi des villages situés sur ses flancs. Plus d'un millier d'habitants paniqués ont dû être évacués.

"Selon les données qui nous sont parvenues (...) il y a 22 morts", contre un bilan de 14 décès en début de journée, a annoncé le porte-parole de l'agence de gestion des catastrophes Abdul Muhari au cours d'un briefing lundi soir.

"27 personnes sont toujours portées disparues et nous nous concentrons sur elles dans nos recherches".

Sur des photos aériennes, on peut voir des rues entières comblées par des amas de cendres grises et de boue, recouvrant des camions ou des maisons jusqu'au toit.

"J'espère toujours retrouver mon fils (...) Chaque fois que j'entends qu'une victime a été retrouvée j'espère que c'est mon fils", dit Maskur Suhri, qui récoltait de la sève de palmier quand le Semeru est entré en éruption.

"Il y a une toute petite chance qu'il ait survécu. Peut-être que c'est son destin, mais j'espère toujours le retrouver, ne serait-ce que son corps", poursuit cet habitant du village de Sumberwuluh.

Lundi matin, une reprise de l'activité volcanique a forcé certaines équipes de secours à interrompre leur travail.

"Il y a eu une nouvelle éruption et cela pourrait mettre en danger les équipes d'évacuation", a indiqué un sauveteur, Rizal Purnama.

Plus tard, des sauveteurs en vêtements orange et casque de protection recommençaient à fouiller les cendres et la boue pour tenter de trouver des survivants et des corps, tandis que des fumées continuaient à s'échapper des cendres.

Leur tâche devient plus ardue à mesure que les débris volcaniques durcissent.

"C'est très difficile (...) avec de simples outils," remarque Rizal Purnama. "Il est très probable que les corps qui ne sont pas retrouvés sont ensevelis sous les flots de boue chaude".

- Ouvriers d'une mine disparus -

Les autorités ont demandé aux habitants de ne pas s'approcher à moins de cinq kilomètres du cratère, l'air saturé de poussières de cendre dans la zone étant dangereux pour les personnes vulnérables.

La cendre de l'éruption s'est répandue sur quatre kilomètres, selon l'agence géologique indonésienne.

Le bureau d'une mine de sable a été enseveli, piégeant 15 personnes à l'intérieur et aux alentours, assure notamment Hasim, un contremaître de 65 ans qui comme de nombreux Indonésiens ne porte qu'un nom.

"On n'a aucune nouvelle. Seul un ouvrier a été sauvé, il est à l'hôpital avec des brûlures", a-t-il dit à l'AFP.

Certaines victimes ont été enterrées vivantes dans leur véhicule, sans avoir eu le temps de s'échapper, ont indiqué des sauveteurs.

- "Je ne pouvais que prier" -

Suwarti Ningsi a été prise au piège pendant cinq heures dans sa maison avec sa fille.

"Je ne pouvais plus rien voir, c'était comme la nuit. Tout le monde paniquait", a raconté cette Indonésienne de 42 ans: "Je ne pouvais que prier (...) pour que moi et ma fille soyons sauvées".

La pluie prévue ces prochains jours pourrait encore compliquer le travail des sauveteurs, car elle risque de former des coulées de cendres et de boue chaude.

Plus de 100 volontaires de la Croix Rouge viennent en aide aux familles évacuées.

"Nous avons envoyé des ambulances, des équipes médicales, des camions d'eau et de l'aide dans la région, y compris des vivres et de l'équipement pour les refuges", a indiqué Sudirman Said, Secrétaire général de la Croix Rouge indonésienne, dans un communiqué.

Le Semeru, qui culmine à 3.676 mètres, a connu de nombreuses éruption ces dernières décennies mais rarement aussi destructrices.

Sa dernière éruption majeure date de décembre 2020. Elle avait aussi provoqué la fuite de milliers de personnes et recouvert des villages entiers. Depuis cet épisode, les autorités avaient maintenu le niveau d'alerte du volcan au deuxième le plus élevé.

L'Indonésie est située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque une activité sismique élevée. L'archipel du sud-est asiatique compte près de 130 volcans actifs.

Fin 2018, l'éruption d'un volcan entre les îles de Java et de Sumatra avait causé un glissement de terrain sous-marin et un tsunami, tuant près de 400 personnes.