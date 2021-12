Aux Etats-Unis, des youtubeurs détectives se lancent dans la résolution de "cold cases"

Un plongeur armé d'une caméra balaye les algues qui recouvrent une plaque d'immatriculation et s'exclame: "Ce sont eux!" Ce vidéaste subaquatique vient de découvrir les restes de deux Américains longtemps disparus, dernier épisode en date d'un phénomène émergent sur YouTube.

Parmi les vidéos recensant le plus de succès sur la plateforme, se trouvent celles de youtubeurs qui se filment en train d'utiliser des appareils comme des sonars pour fouiller les plans d'eau à travers les Etats-Unis, à la recherche de véhicules submergés, en lien avec des affaires de disparitions jamais résolues.

Dans le Tennessee, dans le sud des Etats-Unis, c'est une disparition vieille de 21 ans qui a été résolue cette semaine, dans le cadre de ce type de recherches pour lesquelles les plongeurs-youtubeurs sont rémunérées par YouTube, en fonction du nombre de vues générées par les vidéos.

Selon les experts, l'apparition de ce phénomène de détectives en herbe a eu un impact mitigé, avec certains ratés spectaculaires issus de la tentation de produire un contenu viral, mais aussi avec dans certains cas un rôle essentiel joué par ces amateurs.

- "Comme une vague" -

Erin Foster et Jeremy Bechtel, deux adolescents originaires de la petite ville de Sparta dans le centre du Tennessee, avaient mystérieusement disparu en avril 2000.

Depuis 21 ans, leurs familles et leurs proches s'accrochaient à l'espoir qu'ils avaient fugué pour commencer une nouvelle vie.

Mais Jeremy Sides, un plongeur de 42 ans dont la chaîne YouTube "Exploring with Nug" ("Explorer avec Nug") se spécialise dans la recherche de personnes et d'objets disparus, a publié une vidéo le 4 décembre, visionnée plus d'1,5 million de fois, montrant comment il résolu l'énigme de la disparition des deux adolescents.

"Une fois que j'ai pu confirmer que c'était la plaque d'immatriculation... ça a été comme une vague: ça va se finir, ils (leurs dépouilles, NDLR) peuvent rentrer chez eux, leurs familles ont une réponse", a déclaré Jeremy Sides à l'AFP, à propos de sa découverte dans la rivière Calfkiller.

C'était la deuxième fois en près d'un mois que le plongeur a eu un rôle crucial dans la résolution vraisemblable d'une affaire. Il avait en effet découvert une voiture liée à une femme disparue depuis 2005 dans la ville d'Oakridge, également dans le Tennessee.

Un autre groupe de Youtubeurs, nommés les "Chaos Divers" ("Plongeurs du chaos"), ont affirmé avoir retrouvé ces deux derniers mois les restes de sept personnes disparues dans différentes affaires qui les ont amenés à voyager sur près de 13.000 km à travers les Etats-Unis.

Leur travail soulève d'intenses émotions, particulièrement quand il faut annoncer la nouvelle aux familles de disparus.

"C'est un sentiment qui brise le coeur, tord les entrailles, que vous ne voulez jamais abandonner. Parce que vous leur dites, vous voyez les larmes couler le long de leur visage mais vous voyez un poids s'ôter de leurs épaules", affirme Lindsay Bussick, partenaire du fondateur de Chaos Divers, Jacob Grubbs.

Selon eux, leur travail ne consiste pas à seulement amasser des consultations sur YouTube.

"Je suis désolé de devoir produire du contenu comme cela", affirme Grubbs, un ancien mineur de charbon de 38 ans. "Mais c'est un moyen que nous avons trouvé pour être capable de financer l'aide à une autre famille", ajoute-t-il.

- Egocentrique -

Selon Adam Scott Wandt, un professeur assistant de politique publique au collège John Jay de justice criminelle de New York, ces "détectives amateurs" et leurs opérations sont devenus un véritable phénomène culturel lors de la dernière décennie.

S'il note que certaines personnes ont aidé à retrouver cette année le corps de Gabby Petito, une voyageuse disparue aux Etats-Unis, les résultats sont grandement mitigés.

Certains détectives d'internet avaient ainsi sali la réputation d'une étudiante innocente lors de la recherche frénétique des coupables dans les heures et jours qui ont suivi l'attentat du marathon de Boston en 2013.

"Le grand public s'améliore, mais il est encore parfois très égocentrique", ajoute M. Wandt, mentionnant la tentation de certains de chercher absolument à accumuler les vues sur leurs vidéos.

Travaillant en complément de la police, plutôt qu'en tentant d'inonder les enquêteurs d'indices et de théories, les amateurs se sont imposés dans un rôle nouveau.

Les policiers de Sparta dans le Tennessee avaient ainsi entendu que le plongeur Jeremy Sides enquêtait dans leur zone, mais après avoir noté qu'il ne fouillait pas au bon endroit, ils lui ont offert leurs conseils.

La découverte au goût doux-amer est arrivée quelques jours après.

"J'ai fini mes fouilles dans cette rivière de la ville, et c'est là où je les ai trouvés. Ça ressemble à un simple accident de voiture", a déclaré M. Sides à l'AFP.