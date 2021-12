Coronavirus: le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Un millier de personnes manifestent contre le pass sanitaire à Barcelone

Un millier de personnes selon la police ont manifesté samedi à Barcelone (nord-est) contre le pass sanitaire en vigueur en Catalogne, alors que les rassemblements contre les restrictions ont été relativement rares en Espagne.

Défilant dans le centre de la ville catalane, les manifestants ont marché derrière une banderole clamant en catalan "Passeport sanitaire = Etat totalitaire" ou encore "gouvernements et soignants = assassins", a constaté un journaliste de l'AFPTV.

- ... et à Luxembourg

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi à Luxembourg contre les mesures anti-Covid adoptées au Grand-Duché, sous haute surveillance de la police qui a fait usage d'un canon à eau et procédé à des interpellations, selon une correspondante de l'AFP.

Le rassemblement, survolé par un hélicoptère et des drones, était strictement encadré par les policiers luxembourgeois, appuyés par des renforts venus de la Belgique voisine, après des débordements survenus le samedi 4 décembre lors d'une manifestation similaire.

- Brésil: un juge rend obligatoire le certificat de vaccination pour entrer dans le pays

Un juge de la Cour suprême du Brésil a décidé samedi de rendre obligatoire la présentation d'un certificat de vaccination anti-Covid 19 pour les voyageurs arrivant dans le pays, afin d'y éviter la propagation du variant Omicron.

La décision doit encore être validée par neuf autres magistrats de la Cour suprême fédérale. Le régulateur sanitaire du Brésil, l'Anvisa, avait recommandé d'exiger un passeport sanitaire pour les voyageurs arrivant au Brésil, où au moins huit cas d'Omicron ont été confirmés et où un afflux plus important de touristes est attendu pour les fêtes de fin d'année.

- Flambée de décès au Pérou

Le Pérou, pays dont le taux de mortalité du Covid-19 est le plus élevé au monde, a enregistré plus de 100 décès vendredi, pour la première fois depuis quatre mois, a rapporté le ministère de la Santé.

- France: feu vert à un traitement préventif

Les autorités sanitaires françaises autorisent l'utilisation préventive d'un traitement par anticorps contre le Covid-19, chez les personnes dont l'organisme résiste à la vaccination, à condition qu'elles présentent un risque élevé de forme grave.

Evusheld est un traitement par anticorps de synthèse développé par le laboratoire AstraZeneca. Contrairement à la plupart des traitements anti-Covid par anticorps, qui sont destinés à des patients déjà hospitalisés pour leur éviter une forme très grave, Evusheld vise à agir avant l'apparition de la maladie, sur le même principe qu'un vaccin.

- Autriche: mobilisation contre la vaccination obligatoire

Environ 44.000 manifestants, selon la police, se sont réunis samedi dans le centre de Vienne après déjà plusieurs week-ends de protestation dans le pays, pour dénoncer la vaccination obligatoire contre le Covid-19 et le confinement de ceux qui refusent toute injection.

- Covid-19: annulation de Tottenham-Rennes en C4, faute de reprogrammation possible

La rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi à Londres et reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, n'a pu être reprogrammée et doit donc être annulée, a annoncé samedi l'UEFA.

- Près de 5,3 millions de morts

La pandémie a fait au moins 5,29 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi samedi par l'AFP à partir de sources officielles.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 796.764 morts, devant le Brésil (616.744), l'Inde (475.128), le Mexique (296.385) et la Russie (288.351).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

burx-cn/roc