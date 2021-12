Collision entre deux cargos en mer Baltique, deux disparus

D'importants secours s'efforcent lundi de retrouver deux marins disparus dans les eaux froides de la mer Baltique après une collision nocturne entre deux cargos au sud de la Suède qui a provoqué le chavirage d'un des navires.

L'accident s'est produit vers 03H30 locales (02H30 GMT) en mer Baltique entre le port suédois d'Ystad à la pointe sud du pays et l'île danoise de Bornholm entre un cargo britannique et un navire danois plus petit, qui est celui qui a chaviré, a expliqué à l'AFP l'autorité maritime suédoise.

Le navire britannique, le "Scot Carrier", "a mis une chaloupe à la mer pour trouver des rescapés et ils ont entendu des cris dans l'eau mais ils n'ont pu trouver personne", a déclaré Jonas Franzén, un porte-parole de l'Autorité du trafic maritime.

Une importante opération de secours mobilisant neuf bateaux et un hélicoptère est en cours, dans des eaux très froides. A seulement quatre degrés, chaque heure passée en mer réduit les espoirs de survie.

Le navire danois, le Karin Høj, flotte à la surface, entièrement retourné, selon les images diffusées par les secours.

Les deux disparus sont les deux membres d'équipage du cargo danois, a confirmé à l'AFP l'armateur de ce navire long de 55 mètres.

- Enquête préliminaire -

"Il y a deux membres d'équipage", a déclaré Søren Høj, précisant que selon ses informations, "le navire était vide".

Les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Une enquête préliminaire pour "négligence aggravée en mer" a été confiée à un procureur en Suède, selon les garde-côtes.

Le navire britannique, un cargo d'environ 90 mètres n'est pas en difficulté, selon les secours suédois.

"Le cargo danois faisait route vers le Danemark, tandis que le britannique naviguait vers (l'île suédoise de) Gotland", a précisé l'autorité maritime à l'AFP.

Des câbles de remorquage ont été posés sur le Karin Høj pour l'échouer sur la côte, selon les secours.

"Il s'agit d'empêcher un naufrage et de permettre aux plongeurs de chercher les membres d'équipage disparus", ont indiqué les garde-côtes dans un communiqué.

Aucune fuite polluante n'a été repérée mais les secours ont pris des mesures pour éviter toute pollution.

Le secteur est une importante voie de trafic maritime, pour accéder au détroit de l'Öresund qui relie la mer du Nord et la Baltique via les mers du Kattegat et du Skagerrak. Mais les collisions restent rares.

Les garde-côtes suédois venaient justement de terminer ce week-end une importante opération de secours pour éteindre un important incendie sur un cargo, l'Almirante Storni, au large de Göteborg, le plus grand port du pays.