Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

- Homologation du vaccin indien -

L'Organisation mondiale de la santé a homologué vendredi le vaccin anti-Covid indien Covovax, a annoncé l'organisation dans un communiqué.

Ce vaccin "est produit par le Serum Institute of India sous licence de Novovax et il fait partie du portefeuille de Covax (le système international de distribution de vaccins anti-Covid, ndlr), ce qui va permettre de doper les efforts faits pour vacciner plus de gens dans les pays à faible revenu", a souligné l'OMS.

- Pic de contaminations au Royaume-Uni -

Le Royaume-Uni a enregistré vendredi pour le troisième jour consécutif un nouveau record de contaminations au Covid-19, avec 93.045 cas recensés en 24 heures, selon les chiffres des autorités sanitaires.

- L'Allemagne sous la menace d'Omicron -

L'Allemagne, déjà touchée par un important rebond des contaminations au coronavirus, doit se préparer à une nouvelle "vague massive" liée à la diffusion fulgurante du variant Omicron, a affirmé vendredi le ministre de la Santé Karl Lauterbach.

- Suisse: mesures anti-Covid durcies -

La Suisse va durcir dès lundi ses mesures anti-Covid, a annoncé le gouvernement fédéral. Seules les personnes vaccinées ou guéries auront désormais accès à l'intérieur des restaurants, des établissements culturels et des installations de sport et de loisirs ainsi qu'aux événements en intérieur.

- Le Danemark ferme sa vie culturelle -

Le Danemark va ordonner la fermeture des cinémas, des théâtres et salles de concert pour tenter de freiner la flambée record de cas de Covid-19 accélérée par le nouveau variant Omicron.

- Rugby: report des matches entre Français et Britanniques -

Les matches entre clubs français et britanniques prévus samedi et dimanche dans les deux Coupes d'Europe de rugby sont reportés "à une date ultérieure", en raison des restrictions de déplacement entre les deux pays.

- Vaccins: 335 millions de doses livrées par Washington -

Washington a livré à ce jour plus de 335 millions de doses de vaccins anti-Covid à 110 pays, soit autant de doses qu'il y a d'habitants aux Etats-Unis, a fait savoir vendredi un haut responsable de la Maison Blanche à l'AFP.

- Afrique du Sud: les cas d'Omicron explosent, mais pas les cas graves -

Le variant Omicron a fait exploser les cas d'infection au Covid-19 en Afrique du Sud, mais pour l'instant hospitalisations et décès restent moins nombreux que lors des précédentes vagues, ont indiqué vendredi des responsables sanitaires.

- France: nouveau pas vers la vaccination des enfants -

Le comité français d'éthique (CCNE) s'est prononcé vendredi en faveur de l'ouverture de la vaccination anti-Covid à tous les 5-11 ans, mais a insisté sur le fait de laisser le choix aux parents.

- Plus de 5,33 millions de morts -

La pandémie a fait plus de 5,33 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi à partir de chiffres officiels par l'AFP vendredi à la mi-journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 803.652 décès, devant le Brésil (617.395), l'Inde (476.869) et le Mexique (297.356).

L'OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

