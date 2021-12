Coupe de France: Marseille, Lens, Monaco et Saint-Etienne en 16e, pas Metz

D'abord bousculé par les amateurs de Cannet-Rocheville, Marseille s'est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France dimanche, tout comme Lens, Monaco et Saint-Etienne, alors que Metz a été évincé par Bergerac (N2).

Neuf mois après le Canet-en-Roussillon (National 2), c'est Cannet-Rocheville (N3) qui a donné quelques sueurs froides à l'Olympique de Marseille. Mais l'actuel dauphin du Paris SG en Ligue 1 a évité cette fois l'élimination (4-1), grâce notamment à un triplé de Milik.

Dans un Vélodrome bien garni, le petit club des Alpes-Maritimes a créé la sensation en ouvrant la marque par Coré (17e). Lancé vers la surface, l'attaquant a placé une frappe du droit qui est passée entre les jambes de Mandanda, titularisé pour ce match de Coupe.

L'exclusion de Lahouel, pour un deuxième carton jaune après une faute sur de La Fuente, et le penalty qui en a découlé, ont permis aux Marseillais d'égaliser par Milik (41e). Le Polonais a encore fait mouche deux fois en deuxième période (57e, 90e), et le Brésilien Luis Henrique a inscrit son premier but avec l'OM (77e). Trois réalisations aussi signées Guendouzi, passeur décisif à chaque fois.

D'autres clubs de Ligue 1 en lice ont assuré sans encombre leur qualification. Finaliste de la dernière édition face au PSG, Monaco s'est imposé chez le Red Star (National) grâce à un doublé de Ben Yedder. L'attaquant a ouvert le score sur un petit numéro dans la surface après une perte de balle de l'équipe d'Habib Beye (32e), puis a doublé le mise d'une frappe du gauche (64e).

Lens s'est défait du Stade Poitevin (N3). Ganago a profité d'un cafouillage de la défense adverse pour marquer (36e). Les Sang et Or ont évolué une grande partie du match en supériorité numérique après l'exclusion de Neto (28e).

Dernier de Ligue 1, Saint-Etienne s'est offert une éclaircie en Coupe avec son succès 1-0 chez le voisin de Lyon-La Duchère (National), pour la première du nouvel entraîneur Pascal Dupraz. Dans ce derby, sans supporteurs des Verts interdits de déplacements, c'est Arnaud Nordin qui a marqué le seul but du match (32e).

Metz, actuellement en position de barragiste en Ligue 1, a en revanche été éliminé aux tirs au but à Bergerac (0-0, 5-4 t.a.b). Sarr a manqué sa tentative pendant la séance.

Dans la soirée (21h10), le Paris SG, sans Messi laissé au repos mais avec Mbappé et Ramos, se déplace à Valenciennes pour affronter les amateurs Feignies-Aulnoye (N3).