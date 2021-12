Royaume-Uni: la cheffe de la diplomatie reprend les dossiers post-Brexit après le départ du secrétaire d'Etat

La ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss a été désignée dimanche pour reprendre les dossiers post-Brexit, après la démission du secrétaire d'Etat chargé du Brexit David Frost, au terme d'une semaine particulièrement éprouvante pour Boris Johnson.

Cheffe de la diplomatie britannique depuis septembre, Liz Truss, 46 ans, mènera les négociations avec l'Union européenne sur le protocole controversé qui régit les dispositions douanières spécifiques en Irlande du Nord, selon un communiqué des services du Premier ministre britannique.

"Liz Truss assumera la responsabilité ministérielle des relations avec l'Union européenne avec effet immédiat", précise le texte.

Le vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic a indiqué sur Twitter qu'il "continuerait à coopérer avec le Royaume-Uni dans le même esprit constructif".

Après avoir d'abord défendu le maintien dans l'Union européenne lors du référendum de 2016, Liz Truss, ex-ministre du Commerce extérieur avait changé d'avis, expliquant voir dans le Brexit une source d'opportunités économiques.

Elle bénéficie d'une forte popularité dans les rangs de la majorité conservatrice, au point que son nom revient régulièrement pour succéder au Premier ministre.

Invoquant des désaccords avec la direction prise par le gouvernement de Boris Johnson, le secrétaire d'Etat chargé du Brexit David Frost a présenté sa démission samedi soir alors que les difficiles négociations avec l'UE sur la mise en oeuvre du protocole nord-irlandais n'ont pas abouti. Elles doivent reprendre en janvier.

- Boris Johnson "désolé" -

Deux ans après son triomphe électoral sur la promesse de réaliser le Brexit, Boris Johnson a essuyé cette semaine une fronde de son camp à propos des mesures contre le Covid-19, puis la perte d'un bastion conservateur à l'occasion d'une élection partielle en Angleterre.

Alors que se multiplient les accusations de non-respect des restrictions sanitaires dans les cercles du pouvoir en 2020, au point d'aboutir à l'ouverture d'une enquête interne sur des fêtes de Noël à Downing Street, Boris Johnson a vu surgir dimanche soir une photo embarrassante.

Publiée par le journal The Guardian, elle montre le chef du gouvernement et des collaborateurs avec planche de fromages et verres de vin dans le jardin de Downing Street. L'image est datée de mai 2020, période de tels moments de sociabilisation étaient proscrits. Downing Street a évoqué une réunion de travail.

Boris Johnson se trouve également confronté à une flambée des cas de Covid-19, due au variant Omicron.

Dans sa lettre de démission, David Frost a invoqué les nouvelles mesures comme le passeport sanitaire pour lutter contre le coronavirus, la hausse des impôts et la politique suivie pour parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050 pour expliquer son départ.

"Vous connaissez mes préoccupations au sujet de la direction actuelle des choses", a-t-il écrit à Boris Johnson, soulignant que, le Brexit assuré, "le défi pour le gouvernement est à présent de réaliser les opportunités qu'il nous donne".

Boris Johnson s'est dit "désolé" de la démission de David Frost, lui exprimant sa gratitude pour le travail qu'il a accompli.

Le ministre de la Santé, Sajid Javid, a dit sur la chaîne Sky News "comprendre les raisons" qui ont conduit David Frost, "un homme de principes", à partir.

- "Moment décisif" -

Sur Times radio, l'ancienne Première ministre nord-irlandaise Arlene Foster, poussée au départ en avril car considérée comme trop modérée, a jugé le départ de David Frost "très, très décevant", estimant qu'il "comprenait" les problèmes créés par les nouvelles dispositions post-Brexit en Irlande du Nord.

Tenant d'une ligne dure face à l'UE, David Frost a dirigé pour Londres les négociations sur l'accord de Brexit puis sa mise en oeuvre, tout particulièrement concernant le protocole nord-irlandais. Créé pour éviter toute frontière terrestre qui risquerait de fragiliser l'accord de paix conclu en 1998 après trois décennies sanglantes, ce texte maintient la province britannique dans le marché unique et l'union douanière européens.

Le Royaume-Uni et l'UE tentent depuis plusieurs mois de s'accorder sur la mise en oeuvre du texte, effectif depuis le début de l'année. Si David Frost a adopté une position inflexible pour exiger que soit écarté tout recours à la justice européenne pour le règlement des différends, le gouvernement a semblé récemment assouplir sa position à ce sujet.

"Nous avons eu des relations difficiles, mais nous avons toujours poursuivi le dialogue" franco-britannique, a tweeté le ministre français des Affaires européennes Clément Beaune, saluant "avec respect" David Frost. "Il est temps pour le gouvernement britannique de rebâtir un climat de confiance avec la France et l'UE, dans l'intérêt de tous".